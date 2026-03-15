Калин Стоянов нокаутира Денков. Разби манипулациите му

Депутатът от ДПС-Ново начало Калин Стоянов, бивш министър на вътрешните работи, разби на пух и прах опорките на Николай Денков от "Промяната". Денков за пореден път публично излъга. Жалка картинка, възмути се Стоянов. И заяви: "С глупостите, които Денков изговори, той затвърди основния принцип на ПП-ДБ: „Щом става въпрос за наши хора, няма нищо нередно!“

Ето целия пост на Калин Стоянов във Фейсбук

Вчера най-невзрачният министър-председател в историята на България, който ще бъде запомнен с това, че искал и трябвало да пътува - Ники Денков, се появи в ефира на една от телевизиите в опит да замаже част от скандалите, в които са набъркани представителите на ПП-ДБ, включително и той самият. Денков остана учуден, защо водещият го занимава с въпроси за случая със шестте трупа (Петрохан-Околчица), разтърсил цяла България. Разбираме, че не му е приятно да обяснява как той и неговите съпартийци са създали, подпомагали, протектирали и финансирали организация, ръководена от човек с педофилски наклонности, за което има показания на част от жертвите, но това е жестоката реалност.

Разбрахме също, че Денков е поредният, който цитира решение №1 на Конституционния съд за частично касиране на изборите от октомври 2025 г., без изобщо да го е прочел. Ако беше запознат със съдържанието му, щеше да знае, че в него никъде не се споменава МВР и че то не бива да се използва като мотив за безпрецедентната чистка в силовото ведомство.

Денков за пореден път публично излъга, че като премиер бил одобрил само трима от директорите, които аз съм сменил. Жалка картинка! Не му отива да лъже, най-малкото заради позицията, която заемаше. Лесно проверимо е колко ръководни служители бях сменил от стъпването ми в длъжност като министър до момента, в който той лично ми изпрати съобщение със следния текст:

„Имаш пълната ми подкрепа за назначенията.“

Най-смешен беше, когато се опита да защити скандално отстранената и изритана от Европейската прокуратура Теодора Георгиева (ръководител на офиса на ЕП в България) за извършени тежки дисциплинарни нарушения, заради които предстои да бъде уволнена. Според Денков нямало нищо нередно в това Теодора Георгиева да се среща с Пепи Еврото, който всъщност я направил шеф на европрокурорите в България и от когото тя е получавала по 10 000 (десет хиляди) лева месечно. Заради това финансиране лично Пепи Еврото я прекръстил на Теди Еврото!

С глупостите, които Денков изговори, той затвърди основния принцип на ПП-ДБ: „Щом става въпрос за наши хора, няма нищо нередно!“

