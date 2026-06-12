Общество

Скандалът расте! Наш евродепутатът притисна Лагард заради монетата с кирилицата

Кирилицата е част от общото европейско културно наследство, заяви Ивайло Вълчев

Скандалът расте! Наш евродепутатът притисна Лагард заради монетата с кирилицата
12 юни 26 | 19:32
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Мира Иванова

Писма до Никос Христодулидис, президент на Република Кипър, която председателства Съвета на ЕС, и до председателя на Европейската централна банка Кристин Лагард, изпрати евродепутатът Ивайло Вълчев, член на Групата на европейските консерватори и реформисти, излъчен от ИТН. Причината е появилата се информация за възражения срещу предложената българска възпоменателна монета от 2 евро, посветена на българската азбука.

В прессъобщението се посочва, че в писмата си Вълчев подчертава, че кирилицата е създадена в средновековна България и представлява не само национален символ, но и част от общото европейско културно наследство.

монета

Той отбелязва, че като една от трите официални азбуки на Европейския съюз, кирилицата е неразделна част от европейската идентичност и заслужава признание и уважение.

В писмото си до Лагард българският евродепутат подчертава, че това, което прави настоящия случай особено значим, е фактът, че предложената монета не е посветена на политическа личност, исторически спор или изцяло национален символ. Тя е посветена на азбука, която е официално призната от самия Европейски съюз.

Ивайло Вълчев изтъква, че кирилицата е част от институционалната идентичност на Съюза и се използва ежедневно в европейското законодателство, официалните документи и комуникацията с гражданите. Поради тази причина признаването на българската азбука следва да се разглежда не само като въпрос от национално значение, но и като израз на уважение към общото европейско културно и езиково многообразие.

В писмото си до Съвета на ЕС и президента на държавата, която държи председателството към настоящия момент - Кипър, пък посочва, че "липсата на прозрачност относно възраженията, които, по информация в публичното пространство, са били отправени, поражда разбираема загриженост сред българските граждани".

В момент, когато България заема своето място във всички основни европейски структури, подобно развитие неизбежно поставя въпроси за равнопоставеността, взаимното уважение и признанието към културния принос на всички държави членки, отбелязва още евродепутатът.

Освен това Ивайло Вълчев настоява за по-голяма прозрачност по този въпрос и за съдействие при намирането на конструктивно решение, което да бъде взето възможно най-бързо.

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Автор Мира Иванова

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2 Коментара
JJIvanov Experts must to make tests !! ДА Се тестват монетите за опасни уреди вкл НАНО инсталирани специално
преди 1 час

Experts must to make tests !! ВНимание експерти внимателно да проверят какво има в монетите. ЛИЧНО ПРОВерявах 2025 Стартови пакети монети евро и евро центове ИМАХА НАНО СКЕНЕРИ. В МОМЕНТА Всички МОНЕТИ ПРОИЗВЕДЕНИ В БЪлгария са ДОСТАТЪЧНО БЕЗОПАСНИ. Iordan Ivanov IYordanov TEst engineer GEOLOGIST DOUSER [email protected]

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JJIvanov Experts must to make tests !!
преди 1 час

SANTA CLAUS JJIvanov 12/06/2026 at 5:12 pm EURO 2 from Bulgaria!! IN CONNECTION WITH THE DISCUSSION OF A 2 BGN COIN..HERE ARE WRITTEN INSTRUCTIONS!! including to IOTOVA AND BNB! JJIvanov Experts must to make tests !! YES the coins are tested for dangerous devices including NANO installed specifically 2 seconds ago Experts must to make tests !! Experts should carefully check what is in the coins. I PERSONALLY CHECKED 2025 Starter Packs of Euro and Euro Cent Coins THEY HAD NANO SCANNERS. AT THE MOMENT, ALL COINS MADE IN BULGARIA ARE SAFE ENOUGH. Iordan Ivanov IYordanov TEst engineer GEOLOGIST DOUSER [email protected] JJIvanov DOUSER

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