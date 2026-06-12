Скандалът расте! Наш евродепутатът притисна Лагард заради монетата с кирилицата

Писма до Никос Христодулидис, президент на Република Кипър, която председателства Съвета на ЕС, и до председателя на Европейската централна банка Кристин Лагард, изпрати евродепутатът Ивайло Вълчев, член на Групата на европейските консерватори и реформисти, излъчен от ИТН. Причината е появилата се информация за възражения срещу предложената българска възпоменателна монета от 2 евро, посветена на българската азбука.

В прессъобщението се посочва, че в писмата си Вълчев подчертава, че кирилицата е създадена в средновековна България и представлява не само национален символ, но и част от общото европейско културно наследство.

Той отбелязва, че като една от трите официални азбуки на Европейския съюз, кирилицата е неразделна част от европейската идентичност и заслужава признание и уважение.

В писмото си до Лагард българският евродепутат подчертава, че това, което прави настоящия случай особено значим, е фактът, че предложената монета не е посветена на политическа личност, исторически спор или изцяло национален символ. Тя е посветена на азбука, която е официално призната от самия Европейски съюз.

Ивайло Вълчев изтъква, че кирилицата е част от институционалната идентичност на Съюза и се използва ежедневно в европейското законодателство, официалните документи и комуникацията с гражданите. Поради тази причина признаването на българската азбука следва да се разглежда не само като въпрос от национално значение, но и като израз на уважение към общото европейско културно и езиково многообразие.

В писмото си до Съвета на ЕС и президента на държавата, която държи председателството към настоящия момент - Кипър, пък посочва, че "липсата на прозрачност относно възраженията, които, по информация в публичното пространство, са били отправени, поражда разбираема загриженост сред българските граждани".

В момент, когато България заема своето място във всички основни европейски структури, подобно развитие неизбежно поставя въпроси за равнопоставеността, взаимното уважение и признанието към културния принос на всички държави членки, отбелязва още евродепутатът.

Освен това Ивайло Вълчев настоява за по-голяма прозрачност по този въпрос и за съдействие при намирането на конструктивно решение, което да бъде взето възможно най-бързо.

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