Скандал в ЕС: Тайна държава спря монета в чест на българската азбука

Казусът с отложеното пускане на първата българска възпоменателна монета от 2 евро, посветена на българската азбука, предизвика нови реакции и политически коментари.

Планираното пускане на първата българска възпоменателна монета от 2 евро, посветена на българската азбука, е отложено след възражение от друга държава от еврозоната, пише vesti.bg. Спорът е свързан с елементи от дизайна на монетата, което принуди Българската народна банка да спре процедурата по емитирането ѝ и да търси решение на казуса.

Самоличността на възразилата държава остава официално неизвестна, но анализатори и дискусии в интернет насочват вниманието най-вече към Словакия. Наблюдателят по балканските въпроси Райниер Яарсма отбелязва предполагаемото съвпадение на словашките позиции с руските интереси по културно-исторически въпроси. Словакия вече е издавала свои евромонети с образите на светите Кирил и Методий, а според някои наблюдатели възражението отразява наративи за славянското наследство, близки до тези, насърчавани от Кремъл.

В информационна бележка на Съвета на ЕС от 29 май пише, че съгласно регламента България е уведомила официално другите членки за спецификациите на монетата на 20 май. Страна, чието име е заличено в документа, е подала възражение в края на седемдневния срок за това на 27 май.

Бележката беше публикувана в "Екс" от нидерландския дипломат Райнир Ярсма.

"Интересно, неизвестна държава членка на ЕС е възразила срещу дизайн, представен от България за специална евромонета, "в памет на българската азбука", съобщи той.

Ярсма публикува и отказ на Съвета на ЕС да предостави писмото с възражението, защото страната подателка изрично е забранила и "за да не бъде застрашен изключително деликатният процес на вземане на решение".

Дипломатът публикува и заявлението на БНБ, в което се посочва, че българската азбука е една от най-старите в Европа. Планираният тираж е един милион.

Случаят с българската възпоменателна монета от 2 евро придоби ново измерение, след като стана ясно, че и други държави от еврозоната вече са емитирали монети, свързани с делото на светите братя Кирил и Методий и славянската писменост.

През 2018 г. Словакия пуска сребърна възпоменателна монета от 10 евро по повод 1150 години от признаването на славянския богослужебен език от папа Адриан II. В официалното описание на словашката централна банка се посочва, че одобрението на славянските литургични текстове през 868 г. представлява най-високото признание, което делото на Кирил и Методий е могло да получи в тогавашна християнска Европа.

На лицевата страна на монетата са изобразени символи на ранното християнство и букви от глаголицата, а на обратната страна са представени Кирил и Методий под кръст, заобиколени от глаголически знаци и надпис „Признаване на славянския литургичен език“.

Още по-рано, през 2013 г., Словакия издава и възпоменателна монета от 2 евро по случай 1150 години от мисията на Кирил и Методий във Великоморавия. Националната страна на монетата изобразява двамата братя с християнски символи, а емисията е одобрена и пусната в обращение в еврозоната. В онлайн форуми се споменават и други държави от еврозоната, включително Хърватия и Гърция, но Словакия остава основният “заподозрян”.

Mо-рано днес документ на Съвета на Европейския съюз, предоставен частично по заявление за достъп до обществена информация, подадено от редакцията на Vesti.bg, потвърди, че държава от еврозоната е внесла официално възражение срещу проекта за българската възпоменателна монета от 2 евро, посветена на българската азбука.

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