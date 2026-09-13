Прието е! Брюксел даде срок на България за дефицита
Съветът на ЕС посочва, че нашата страна следва да предприеме ефективни действия и да представи до 15 октомври необходимите мерки
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Съветът на ЕС посочва, че нашата страна следва да предприеме ефективни действия и да представи до 15 октомври необходимите мерки
След разговорите за Украйна, санкциите и Русия лидерите ще обсъждат бъдещия бюджет на съюза
Кой е основният заподозрян
ЕП настоятелно призовава Съвета на ЕС да предприеме всички необходими стъпки решението да бъде прието до края на 2022 г.
Хърватското председателство ще има четири основни приоритета: Европа, която се развива; Европа, която свързва; Европа, която защитава, и Европа, която...
На церемонията в Букурещ премиерът на Румъния Виорика Дънчила увери, че вътрешнополитическите борби няма да навредят на румънското председателство...
България и Естония ще си сътрудничат активно в подготовката на председателството на Съвета на ЕС, в което двете страни са в трио с Великобритания. За...
Вече е активен сайтът за подготовката на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г., обяви днес вицепремиерът по координация на европейс...
София. Правителството одобри позицията на България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси, формат...