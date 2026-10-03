Взето е важно решение за Никола Цолов

Сезон 2026 във Формула 1 ще завърши по първоначалния си график със състезанията в Катар и Абу Даби - в края на ноември и началото на декември. Новината за решението обяви главният изпълнителен директор на шампионата Стефано Доменикали по време на състезателния уикенд за Гран При на Бахрейн, провеждащ се на пистата "Сепанг" в Малайзия.

Напрегнатата обстановка в района на Близкия изток накара ръководството на Формула 1 да разработи резервен план за финал на сезона на пистата "Имола" в Италия. Доменикали обаче бе категоричен, че след предоставени пълни гаранции за сигурността, календарът ще запази оригиналния си вид с двата старта в Персийския залив.

"Това е посоката, която поехме на база информацията и гаранциите за сигурността, които имаме", каза Доменикали.

Провеждането на стартовете в Катар и Абу Даби носи огромна яснота и за Формула 2, където Никола Цолов води ожесточена битка за шампионския трофей. Българинът към момента е втори и изостава със 7 точки от лидера Рафаел Камара.

Финалните състезания на Цолов на "Лусайл" и "Яс Марина" зависят изцяло от програмата на Формула 1.



