Крисия обяви тежкото решение след Никола Цолов

Крисия отвори нова страница в живота си – и в любовта, и в кариерата. Младата певица потвърди за първи път, че с Никола Цолов вече не са заедно, а наред с това обяви и друго голямо решение – напуска България и заминава за САЩ.

В "Преди обед" по bTV Крисия сложи край на спекулациите около отношенията си с автомобилния състезател и призна, че двамата са решили да продължат по различни пътища.

„Заедно взехме това решение. Благодарна съм, защото това, което имахме, беше истинска любов“, сподели певицата. И по думите ѝ до раздялата се е стигнало заради различните им приоритети. Крисия признава и че вероятно моментът за толкова сериозна връзка все още не е настъпил.

Така отношенията им приключват без публичен скандал и взаимни обвинения, а самата тя говори с благодарност за времето, което са прекарали заедно.

Краят на една глава съвпада с началото на друга. Крисия е взела решение да напусне България и да продължи развитието си в САЩ. Зад избора ѝ стоят амбициите за международна музикална кариера.

Певицата вярва, че отвъд Океана ще получи повече възможности да развие таланта си и да направи следващата голяма крачка в професионалния си път.

Така само в рамките на кратък период Крисия оставя зад себе си както сериозна връзка, така и познатата среда в България, за да започне нов етап от живота си.

Преди да замине обаче, я очаква голяма среща с българската публика. На 25 септември 2026 г. Крисия ще бъде специален гост в спектакъла „ЛЮБОВ – Световни шедьоври“ с маестро Йордан Камджалов и Деси Тенекеджиева в Зала 1 на НДК.

След това погледът ѝ вече е насочен към САЩ – без Никола Цолов до себе си, но с амбицията да превърне новото начало в следващата голяма стъпка в кариерата си.