Отиде си журналистка на БНТ

На 77-годишна възраст почина дългогодишният журналист и документалист Бояна Шандуркова – едно от разпознаваемите имена в обществения и културния живот на Русе. За кончината ѝ съобщи БНТ.

Шандуркова посвещава десетилетия на журналистиката, като професионалният ѝ път е тясно свързан с Българската национална телевизия и Регионалния телевизионен център в Русе. Преди това работи в Радиоцентър – Силистра, където е родена.

Като репортер, сценарист и автор на документални продукции тя оставя ценен телевизионен летопис на Русе. В своите филми Шандуркова разказва за знакови личности, исторически събития и културното наследство на града и страната, като съхранява за поколенията и срещите си с редица бележити българи.

Сред документалните ѝ продукции са „Следа към себе си – Никола Терзиев – Желязото“, „Панайот Хитов – между легендата и истината“, „Пирин Бояджиев – неизвестни страници“, „Тя беше родена свободна“, „Уморено сърце“ и „Наричаха ги Русенската школа“.

Зад професионалната ѝ работа стоят задълбочено познаване на историята и културата на Русе, интерес към човешките съдби и стремеж да съхрани паметта за личности и събития, оставили следа.

За приноса си към журналистиката през 2011 г. Бояна Шандуркова е удостоена с награда „Русе“ в категория „Публицистика в медиите“. Тя е автор и на сценарии за редица значими културни прояви в града.

До последните години Шандуркова запазва активната си връзка с журналистиката и БНТ.

Поклонението ще се състои в понеделник, 7 септември, от 10:00 часа във фоайето на Доходното здание в Русе. Опелото ще бъде отслужено от 12:30 часа в катедралния храм „Всех Святих“. Погребението ще бъде от 14:00 часа в гробищен парк „Басарбово“.

Поклон пред светлата ѝ памет!