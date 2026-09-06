Голямото пътуване натовари Капитан Андреево

Интензивен е трафикът на ГКПП Капитан Андреево на границата с Турция, съобщава Главна дирекция Гранична полиция на МВР. По последната информация натоварването е на вход за леки автомобили. На граничните пунктове със Сърбия и Република Северна Македония движението е нормално.

Нормално се осъществява преминаването и през граничните преходи с Румъния, но ограничения продължават да има при част от фериботните връзки по Дунав. Българският ферибот, обслужващ прехода Силистра-Кичу, временно е преустановил работа поради техническа неизправност, съобщава Гранична полиция.

Заради ниското ниво на река Дунав не работят и две други важни фериботни линии. Връзката Оряхово-Бекет е преустановена още от 10 юли, а тази между Свищов и Зимнич - от 21 юли. И в двата случая причината е недостатъчното ниво на реката, което не позволява нормалното обслужване на преходите.

Движението по Дунав мост при Русе-Гюргево е възстановено в двете платна още от края на юни след приключването на ремонта, показва информацията на МВР. Така преминаващите към Румъния могат да използват моста като една от основните сухопътни връзки между двете страни.

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. През Рудозем, Златоград, Маказа и Ивайловград могат да преминават леки автомобили и микробуси с допустима максимална маса до 3,5 тона. През Кулата, Илинден и Капитан Петко войвода преминават леки автомобили, автобуси и товарни превозни средства.

От Гранична полиция следят движението по всички пунктове и актуализират информацията при промяна на натоварването или при възникване на технически и други ограничения.