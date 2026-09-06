Жегата държи България. После идва рязка промяна с бури

Днес времето в страната ще бъде предимно слънчево, но северозападният вятър ще се усили. Той ще бъде умерен, а в Дунавската равнина и Горнотракийската низина - на места силен. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, а в София - около 31 градуса. Валежи през деня не се очакват.

Слънце, жега и силен вятър

Слънцето ще доминира през целия ден. По-сериозен фактор ще бъде вятърът, който ще се усеща най-силно в равнинните райони на Северна и Южна България.

Въпреки усилването му температурите ще останат високи за началото на септември. В най-топлите места термометрите ще достигнат 36 градуса.

В планините - ясно и прохладно по върховете

В планините също ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен северозападен вятър, а по най-високите части той ще бъде от запад.

На 1200 метра максималната температура ще бъде около 25 градуса, а на 2000 метра - около 17 градуса.

По морето - до 31 градуса и вода около 25

По Черноморието денят ще бъде предимно слънчев. По северното крайбрежие ще духа умерен вятър от север-северозапад, а на юг - от север-североизток.

Максималните температури ще са между 27 и 31 градуса. Морската вода е около 25 градуса, а вълнението ще бъде 2-3 бала.

Понеделник носи по-хладно утро

В началото и около средата на новата седмица ще преобладава слънчево време. Сутрините ще бъдат сравнително хладни, а най-ниски дневни температури се очакват в понеделник - между 25 и 30 градуса.

След това ще започне ново затопляне и максималните температури ще се повишат с около 3-4 градуса. Вятърът постепенно ще отслабне и ще се ориентира от изток, като в много райони временно ще стихва.

Четвъртък дава първи сигнал за промяна

Следобед над планините ще се развива купеста облачност. В четвъртък тя ще бъде по-значителна и на отделни места в Западна България ще превали и прегърми.

По-съществената промяна се очаква в петък, когато над Западна и Централна България ще се развива купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури.

В събота бурите стигат и Източна България

В събота нестабилното време ще обхване и източните райони. Вятърът ще се ориентира от северозапад, а температурите ще се понижат.

Максималните стойности в цялата страна вече ще останат под 30 градуса.