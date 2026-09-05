Голям провал с трамваите в София. Терзиев се изложи

Поръчката за 20 нови трамвая, която трябваше да бъде един от ключовите елементи в модернизацията на градския транспорт, се разпадна по най-неочаквания и нелеп начин. Столичният кмет Васил Терзиев за пореден път се изложи. Вместо подписан договор с полския производител PESA Bydgoszcz SA, София се оказа в ситуация, в която не само няма нови мотриси, но и вече отпуснати средства висят в правен и финансов вакуум.

Как се стигна до провала

Процедурата изглеждаше предрешена. След като турската BOZANKAYA Rayli Sistemler не декриптира навреме ценовата си оферта, PESA остана единственият участник. Поляците предложиха цена от 51.7 млн. евро - оферта, която трябваше да бъде директно оценена и да доведе до договор.

Но в регистъра на обществените поръчки се появи нещо необичайно: процедурата е прекратена заради математическа грешка в самата оферта. Вместо количествата да бъдат умножени по единичните цени, единичните стойности са били директно събрани. Така реалната крайна цена се оказва по-висока от посочената. Това провали цялата поръчка.

Решението за прекратяване е от 19 август и вече е оспорено пред Комисията за защита на конкуренцията. Жалбата на PESA не е изненадваща - компанията е активен играч на българския пазар и дори през март атакува друга голяма процедура за 40 трамвая.

Финансовият ефект: дупка в бюджета и висящи аванси

Провалът не е просто административен. Той удря директно в сметките на Столична община.

По тази поръчка вече е даден аванс чрез увеличаване капитала на „Столичен електротранспорт“ с 41.8 млн. евро – сума, предназначена за авансови плащания по три договора:

– 20 трамвая

– 75 тролейбуса

– 50 електробуса

Общата стойност на тролейбусите и електробусите е 88 млн. евро.

Сега част от този аванс остава „увиснал“, защото договорът за трамваите не съществува. А това се случва точно в момент, когато София планира рекорден дълг от 367 млн. евро - удвояване на общинския дълг, от които 29 млн. евро са предвидени за трамваите.

Допълнително усложнение е обещаното финансиране от държавата – 45 млн. евро по програма „Развитие на регионите“. След провала на поръчката не е ясно дали този ангажимент остава в сила.

София и битката за модерни транспортни системи

Провалът идва в момент, когато столицата се опитва да навакса години изоставане в трамвайния парк. Последните големи доставки на нови мотриси бяха именно от PESA, която междувременно разширява присъствието си в Европа – включително чрез придобиването на германския производител HeiterBlick GmbH през 2026 г.

Паралелно върви и друга мегапоръчка – за 130 нови трамвая и депа, оценена между 630 и 820 млн. евро. Тя е част от дългосрочната визия София да се превърне в модерен европейски град с обновена релсова инфраструктура.

Но провалът на сегашната поръчка поставя под въпрос способността на общината да управлява големи транспортни проекти. И най-вече – да гарантира, че финансовите механизми, авансите и дълговите инструменти са подредени така, че да не се превърнат в риск за бюджета.

Какво следва

София остава без нови трамваи, без договор и с висящи средства. КЗК ще реши дали прекратяването е било оправдано, но дори при връщане на процедурата назад времето е загубено, а транспортната система – отново забавена.

Въпросът вече не е само технически или административен. Той е стратегически:

Може ли столицата да управлява модернизацията си така, че да не се спъва в собствените си процедури?