Шок! Къде хванаха Васил Терзиев

Да вярваме или да не вярваме...

Докато софиянци се борят с проблемите на града – трафик, боклук, разбити улици и неработещ градски транспорт – кметът на София Васил Терзиев намира време да се появи на политически митинг… но не в България, а в съседна Турция.

На 27 август Терзиев застана на площад „Шишхане“ в Истанбул редом до опозиционния лидер Екрем Имамоглу. Митингът е организиран от турската Народнорепубликанска партия (НРП) в подкрепа на кметове, изпратени в затвора от режима на Ердоган.

Въпросът е прост: защо български кмет, избран от гражданите на София, участва в чужда политическа акция?

Официалното обяснение е, че Терзиев е бил там като председател на мрежата „B40“ (Балкански градове). Но това оправдание звучи повече като дипломатическа фасада, отколкото като истинска причина. Нека не забравяме, че говорим за митинг на конкретна политическа партия в Турция – и то в най-чувствителния момент, когато кметове са в затвора.

Как ще изглежда това в очите на официална Анкара?

Не се ли рискува дипломатически скандал, който може да се обърне срещу България?

Още по-притеснително е, че докато Терзиев позира на сцената в Истанбул, в София няма кой да реши ежедневните проблеми на столичани. Кметът очевидно намира време за турските опозиционери, но не и за собствените граждани, пише Клюки.бг.

