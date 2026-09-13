Затварят половин София. Терзиев даде обяснението
Реализирана е една смела мечта
Следете всички новини, анализи и коментари за Терзиев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Реализирана е една смела мечта
Демонстративен тур из луксозните бутици
Кадърът е от 2023 година
Обвини го даже в директна лъжа
От Дирекцията е изпратено писмо до кмета на Столичната община с искане да бъде издадена заповед за прекратяване на събитиет
Твърди се, че акцията не е политически обвързана
Какво обяви кметът на столицата
Хората се чудят какво прави там
За мен няма нищо по-важно от това общественият ресурс да се управлява честно, каза още той
Тежко решение за бюджета на столичния кмет
И използва метафора за управлението на София
Свързано е с неговия кметски пост
Тръгва ли наземният транспорт веднага
Какво предстои в следващите дни със стачкуващите
Какво съобщи столичният кмет
Ето какви мерки ще предприемат
Наблягаме приоритетно на детските градини и училища, каза той
Кметът изнесе данни за въздуха в столицата
Какво съобщи столичният кмет
Какво казаха от Областна администрация