Селото на унгарските коняри става новата Бистрица. Къщи върху древни тайни

Маджаре е едно от онези рилски села, които пленяват със своята красова, а в последно време се превръщат в една от горещите имотни точки на картата около София. Пазарът тук расте, сделките се увеличават, а цените се покачват - не защото селото се променя, а защото хората най-накрая го откриват.

Къде е Маджаре и защо е толкова желано

Маджаре се намира в Северозападна Рила, между Мала Църква и Говедарци, само на 11 км от Самоков и на 18 км от Мальовица - едно от най-емблематичните места за планинари в България . От селото тръгват пътища към Седемте рилски езера, към Боровец, към Лакатица - цялата планина е буквално на една ръка разстояние.

Това е първото предимство: природа, която не е просто красива, а достъпна.

Второто е климатът - чист, прохладен, защитен от ветровете, с усещане за планински курорт още от началото на XX век .

Третото е близостта до София - час и половина път, който прави селото идеално за хора, търсещи дом извън града, но не и далеч от него.

Историята на селото и името, което го прави уникално

Маджаре носи едно от най-интересните имена в България. То идва от маджарите - унгарци, преселници от XVII век, които се установяват тук около 1680 г. Родът Чомполо пристига от планините между Унгария и Румъния, вероятно като част от преселническите движения, свързани с Имре Тьокьоли. Чамполо били католици, занимаващи се с коневъдство и земеделие.

Чомполо имал петима сина, от които се оформят петте рода на селото.

Така името остава: Маджаре – селото на маджарите.

По-късни предания разказват и друга версия – че маджарите били пленници, заселени тук след разбойнически прояви в района на Татарски брод, но и тя потвърждава едно: името е пряко свързано с унгарски произход .

Чудесата на Маджаре

Маджаре е обградено от места, които звучат като легенди: Окаден камък, Айдар видня, Златкова утока, Светената вода - оброчища, които пазят старите ритуали и вярвания на селото .

Църквата, построена през 1896 г., и училището от 1925–1926 г. са свидетелства за силната общност, която селото е имало още преди век. В читалището се помещава музейна експозиция, създадена от местната фондация „Балканите - Запазване на…“, която пази историята на рода Чомполо и старите рилски традиции.

Имотният пазар: от тихо село към имотен магнит

Днес Маджаре е едно от най-активните имотни места в Рила. Пазарът е необичайно динамичен за планинско село - десетки активни обяви, разнообразие от имоти и ясно покачване на цените.

Причините са няколко:

Близост до Самоков и зимните курорти – Мальовица и Боровец са на минути път.

Туристически потенциал – селото е идеално за къщи за гости, семейни хотели и вили.

Нови строителни проекти – появяват се апартаменти, модерни къщи, реновирани имоти.

Планински климат и чист въздух – фактор, който става все по-важен за купувачите.

Средната цена на квадратен метър в селото е около 938–969 евро, което е висока стойност за планинско село и показва отчетлив ръст на интереса и сделките.

Къщите варират от 90 000 до над 250 000 евро, а парцелите – от 25 000 до 64 000 евро. Появата на апартаменти за 50–60 хиляди евро е знак, че селото започва да се урбанизира, процес, характерен за новите имотни хъбове около София.

Как Маджаре се превръща в имотен магнит

Маджаре е в онзи момент, в който селото вече не е просто място за почивка, а място за живеене.

Хората търсят дом в планината, но близо до град. Инвеститорите търсят терени за туристически проекти.

Семействата търсят спокойствие, природа и чист въздух.

Имотният пазар реагира - с повече обяви, повече сделки, по-високи цени.

Планинската Бистрица

Маджаре вече не е просто точка в подножието на Рила, а новата Бистрица на планината – място, което тихо, но уверено променя своята съдба. Селото, родено от маджарски преселници и пазещо в името си цяла история, днес се превръща в магнит за хора, които търсят дом, въздух, простор и смисъл. Тук цените растат не заради пазарна истерия, а заради онова рядко съчетание от природа, култура, близост до курорти и усещане за живот, който най-накрая диша.

Маджаре върви по пътя на Бистрица – бавно, красиво, неизбежно. И скоро няма да бъде просто алтернатива, а новият символ на престижния живот в планината.