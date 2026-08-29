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Селото на унгарските коняри става новата Бистрица. Къщи върху древни тайни

Растящият интерес към планински вили бележи нова тенденция на пазара

Селото на унгарските коняри става новата Бистрица. Къщи върху древни тайни
29 авг 26 | 19:24
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Мира Иванова

Маджаре е едно от онези рилски села, които пленяват със своята красова, а в последно време се превръщат в една от горещите имотни точки на картата около София. Пазарът тук расте, сделките се увеличават, а цените се покачват - не защото селото се променя, а защото хората най-накрая го откриват.

Къде е Маджаре и защо е толкова желано

Маджаре се намира в Северозападна Рила, между Мала Църква и Говедарци, само на 11 км от Самоков и на 18 км от Мальовица - едно от най-емблематичните места за планинари в България . От селото тръгват пътища към Седемте рилски езера, към Боровец, към Лакатица - цялата планина е буквално на една ръка разстояние.

Това е първото предимство: природа, която не е просто красива, а достъпна.

Второто е климатът - чист, прохладен, защитен от ветровете, с усещане за планински курорт още от началото на XX век .

Третото е близостта до София - час и половина път, който прави селото идеално за хора, търсещи дом извън града, но не и далеч от него.

Историята на селото и името, което го прави уникално

Маджаре носи едно от най-интересните имена в България. То идва от маджарите - унгарци, преселници от XVII век, които се установяват тук около 1680 г. Родът Чомполо пристига от планините между Унгария и Румъния, вероятно като част от преселническите движения, свързани с Имре Тьокьоли. Чамполо били католици, занимаващи се с коневъдство и земеделие.

Чомполо имал петима сина, от които се оформят петте рода на селото.
Така името остава: Маджаре – селото на маджарите.

По-късни предания разказват и друга версия – че маджарите били пленници, заселени тук след разбойнически прояви в района на Татарски брод, но и тя потвърждава едно: името е пряко свързано с унгарски произход .

Чудесата на Маджаре

Маджаре е обградено от места, които звучат като легенди: Окаден камък, Айдар видня, Златкова утока, Светената вода - оброчища, които пазят старите ритуали и вярвания на селото .

Църквата, построена през 1896 г., и училището от 1925–1926 г. са свидетелства за силната общност, която селото е имало още преди век. В читалището се помещава музейна експозиция, създадена от местната фондация „Балканите - Запазване на…“, която пази историята на рода Чомполо и старите рилски традиции.

Имотният пазар: от тихо село към имотен магнит

Днес Маджаре е едно от най-активните имотни места в Рила. Пазарът е необичайно динамичен за планинско село - десетки активни обяви, разнообразие от имоти и ясно покачване на цените.

Причините са няколко:

  • Близост до Самоков и зимните курорти – Мальовица и Боровец са на минути път.

  • Туристически потенциал – селото е идеално за къщи за гости, семейни хотели и вили.

  • Нови строителни проекти – появяват се апартаменти, модерни къщи, реновирани имоти.

  • Планински климат и чист въздух – фактор, който става все по-важен за купувачите.

Средната цена на квадратен метър в селото е около 938–969 евро, което е висока стойност за планинско село и показва отчетлив ръст на интереса и сделките.

Къщите варират от 90 000 до над 250 000 евро, а парцелите – от 25 000 до 64 000 евро. Появата на апартаменти за 50–60 хиляди евро е знак, че селото започва да се урбанизира, процес, характерен за новите имотни хъбове около София.

Как Маджаре се превръща в имотен магнит

Маджаре е в онзи момент, в който селото вече не е просто място за почивка, а място за живеене.
Хората търсят дом в планината, но близо до град. Инвеститорите търсят терени за туристически проекти.
Семействата търсят спокойствие, природа и чист въздух.

Имотният пазар реагира - с повече обяви, повече сделки, по-високи цени.

Планинската Бистрица

Маджаре вече не е просто точка в подножието на Рила, а новата Бистрица на планината – място, което тихо, но уверено променя своята съдба. Селото, родено от маджарски преселници и пазещо в името си цяла история, днес се превръща в магнит за хора, които търсят дом, въздух, простор и смисъл. Тук цените растат не заради пазарна истерия, а заради онова рядко съчетание от природа, култура, близост до курорти и усещане за живот, който най-накрая диша.

Маджаре върви по пътя на Бистрица – бавно, красиво, неизбежно. И скоро няма да бъде просто алтернатива, а новият символ на престижния живот в планината.

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Автор Мира Иванова

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