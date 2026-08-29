Жените спират да крият сивата коса! Тази техника променя всичко

Сивата коса вече не е нещо, което непременно трябва да бъде скрито под гъст слой боя. Една от набиращите популярност тенденции през 2026 г. е т.нар. преливане на сивата коса - техника, при която естествените сребристи кичури се вписват в цялостния цвят, вместо да бъдат заличавани. Резултатът е по-мек и естествен преход при израстването на корените и значително по-малко напрежение около следващото посещение при фризьора, пише списание Grazia.

Сивото вече не се прикрива, а се използва

Идеята е проста - вместо всички бели или сребристи коси да бъдат покрити с един плътен нюанс, колористът ги превръща в част от цялостната прическа. За целта се комбинират светли и тъмни кичури, полупрозрачни тонери и близки до естествения цвят нюанси.

Точната комбинация зависи от основния цвят, количеството сива коса и местата, на които тя е концентрирана. Така сребристите кичури престават да изглеждат като нещо отделно и започват да се сливат с останалата коса.

Корените вече не издават кога сте били на фризьор

Едно от големите предимства на техниката е именно начинът, по който косата изглежда при израстване. При класическото плътно боядисване само след няколко седмици между естествения корен и боядисаната коса може да се появи ясно очертана линия.

При преливането границата е много по-мека. Новопоявилите се сиви коси се вписват в останалите оттенъци и затова промяната при корените е значително по-незабележима.

По-малко посещения в салона

Традиционното пълно покриване на сивата коса обикновено налага корекция приблизително на всеки четири до шест седмици. Новата техника позволява тези посещения да бъдат разредени, защото израстването не създава толкова силен контраст.

Това означава по-малко време в салона, по-ниски разходи за поддръжка и по-малко постоянно боядисване на косата. Именно тази практична страна е сред причините тенденцията да набира популярност.

Промяната невинаги става с едно боядисване

При вече боядисвана тъмна коса обаче желаният ефект може да изисква повече време. Преминаването към по-светла и многопластова цветова схема понякога трябва да стане на няколко етапа, за да не бъде косата подложена на прекалено агресивно изсветляване.

Постепенният подход позволява колористът да изгради отделните нюанси, докато естествените сиви кичури започнат да изглеждат като умишлена част от цвета. Именно затова техниката е по-скоро процес, отколкото еднократна процедура.

Лилавият шампоан става важен помощник

Сивата и изсветлената коса могат с времето да придобият нежелани жълтеникави оттенъци. Затова специалистите препоръчват периодично използване на лилав шампоан, който помага за поддържането на по-студения тон.

Не бива да се пренебрегва и подхранването. Сивият косъм често е по-сух и по-груб, затова маски, балсами и други хидратиращи продукти могат да помогнат цветът да изглежда по-красив, а косата - по-жизнена.

Компромисът между боядисването и естественото сребро

Тенденцията всъщност предлага среден път за жените, които нито искат непрекъснато да прикриват всяка сива коса, нито са готови изведнъж да оставят целия си естествен цвят. Сребристите нишки остават видими, но се превръщат в част от добре обмислена цветова композиция.

Така онова, което доскоро се приемаше като знак, че боядисването е закъсняло, вече може да изглежда като търсен моден ефект - без рязка граница в корените и без необходимост от непрекъсната борба с естественото израстване.