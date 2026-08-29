Пет зодии ще бъдат на върха на успеха целия септември

Септември 2026 г. се очертава като особено силен месец за пет зодиакални знака - Овен, Дева, Везни, Стрелец и Риби. Най-важният момент идва около 10 септември, когато почти едновременно Венера навлиза в Скорпион, Меркурий преминава във Везни, Уран става ретрограден, а Новолунието настъпва в Дева. Комбинацията поставя във фокуса взаимоотношенията, финансите, професионалните решения и начина, по който хората виждат самите себе си.

Следващата голяма промяна идва на 22 септември, когато Слънцето преминава във Везни. Пълнолунието в Овен на 26 септември ще постави въпроса за баланса между собствените желания и нуждите на другите. На 27 септември Марс влиза в Лъв, а на 30 септември Меркурий се премества в Скорпион, засилвайки вниманието към чувствата, отношенията с близките и плановете за бъдещето.

За петте знака месецът може да се превърне във време за освобождаване от стари страхове, по-сериозна грижа за себе си и преминаване към нов житейски етап.

Овен

Септември носи на Овните много работа, но и реални възможности за растеж и просперитет. На 10 септември Венера в Скорпион ще насочи вниманието към общите ресурси и парите, които споделяте с партньора. За необвързаните периодът е подходящ за уреждане на финансови въпроси, освобождаване от дългове и подреждане на бюджета.

Меркурий във Везни, ретроградният Уран и Новолунието в Дева ще превърнат отношенията в една от основните теми на месеца. Ще се наложи да прецените кой какво дава в партньорството, да погледнете отново към личните си проекти и да обърнете повече внимание на ежедневните задължения.

След преминаването на Слънцето във Везни на 22 септември отношенията ще станат още по-интензивни. Пълнолунието в Овен на 26 септември може да помогне за приключването на важен личен етап, а Марс в Лъв от 27 септември ще засили желанието за общуване, нови запознанства и търсене на хора, които споделят идеите ви. В края на месеца Меркурий в Скорпион ще ви даде възможност да погледнете по-трезво на преживяното и да разберете по-ясно какво очаквате от партньора си.

Дева

При Девите септември ще промени социалния живот, а приятелствата ще имат особено значение. На 10 септември Венера влиза в Скорпион, а Меркурий - във Везни, което ще насочи вниманието едновременно към собствените ви нужди и финансовото ви положение. Новолунието във вашия знак и ретроградният Уран ще ви подтикнат да преосмислите професионалните амбиции и мястото, което заемате сред останалите.

След 22 септември финансовата ситуация може да стане по-стабилна. Пълнолунието в Овен на 26 септември обаче ще ви върне към минали преживявания и ще ви накара да погледнете по различен начин на част от тях.

Марс в Лъв от 27 септември ще помогне натрупаната енергия да бъде насочена към собствени проекти. А когато Меркурий премине в Скорпион на 30 септември, ще си припомните кои са хората, на които действително можете да разчитате.

Везни

Везните могат да се почувстват като главните герои на септември. Месецът е подходящ за изразяване на идеи, решаване на натрупани проблеми и връщане към проекти, които дълго време са били отлагани.

На 10 септември Венера влиза в Скорпион и започва да подготвя почвата за предстоящото си ретроградно движение, а Меркурий преминава във Везни и увеличава интелектуалната активност. Ретроградният Уран и Новолунието в Дева в същия ден ще ви напомнят, че не можете непрекъснато да работите на максимални обороти. Балансът между професионалния и личния живот ще стане особено важен.

На 22 септември Слънцето влиза във вашия знак и дава начало на още по-силен период. Пълнолунието в Овен на 26 септември отново ще постави на изпитание равновесието във взаимоотношенията. Важно е да не позволявате собственото ви настроение или решения да зависят прекалено много от партньора.

Марс в Лъв от 27 септември ще засили желанието за действие и социална активност. Меркурий в Скорпион от 30 септември пък ще изисква повече внимание към думите - премисляйте казаното, преди да влизате в важни разговори.

Стрелец

След емоционално наситения август септември ще бъде по-спокоен за Стрелците. Вместо да се хвърляте към мащабни нови начинания, ще бъде по-полезно да подредите приоритетите си и да се концентрирате върху вече започнатото.

На 10 септември Венера в Скорпион и Меркурий във Везни ще ви накарат да търсите по-добро равновесие между социалния живот и времето, което отделяте за себе си. Ретроградният Уран и Новолунието в Дева ще засилят значението на отношенията и могат да донесат промени в обучението или кариерата.

След преминаването на Слънцето във Везни на 22 септември ще бъде по-лесно да получите подкрепа от ментори, приятели и хора със сходни интереси. Пълнолунието в Овен на 26 септември ще освободи творческия потенциал, а Марс в Лъв от 27 септември ще донесе повече вдъхновение и желание за действие.

В края на месеца Меркурий в Скорпион ще подобри концентрацията и ще ви помогне да се справяте по-лесно с ежедневните задачи.

Риби

След емоционално натоварения август септември дава на Рибите възможност да забавят темпото, да се презаредят и отново да поставят себе си в центъра на вниманието.

Особено силен ще бъде 10 септември. Венера навлиза в Скорпион и носи повече романтика, Меркурий във Везни насочва вниманието към финансите, а ретроградният Уран може да ви накара да подредите въпроси около дома и семейството. Новолунието в Дева ще внесе нова динамика във взаимоотношенията.

От 22 септември започва период за приключване на важни процеси. Пълнолунието в Овен на 26 септември може да сложи край на определен цикъл в личния живот. Част от връзките могат да станат по-силни, а необвързаните Риби получават шанс за нови запознанства.

Марс в Лъв от 27 септември ще изисква по-добра организация на ежедневието и задачите. Последната промяна идва на 30 септември, когато Меркурий преминава в Скорпион и създава добър период за учене, усъвършенстване и развитие на нови умения.