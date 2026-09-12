Парите тръгват към четири зодии: Две дати могат да обърнат играта
15 октомври и 16 ноември се очертават като особено силни моменти за сделки, предложения и нови източници на доход
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15 октомври и 16 ноември се очертават като особено силни моменти за сделки, предложения и нови източници на доход
Козирогът вижда резултат от дълго усилие, а Водолеят трябва да подреди стар финансов въпрос
Денят е идеален за практични решения и грижа за здравето
Девата може да отвори неочаквана професионална врата, а Рибите превръщат добра идея във възможност за доход
Стрелецът се измъква от рутината, а Козирогът най-после получава важните отговори
Ето какво го очакват и другите зодии
Подгответе се, има и такива дни
Любовта, работата и новите възможности застават на тяхна страна, ако не изпуснат точния момент
От 7 до 13 септември Козирог, Водолей и Риби получават възможност да обърнат важна страница в живота си
Денят отваря врати в работата и любовта, но предупреждава срещу прибързани финансови решения
Не се опитвайте да започнете нещо грандиозно днес
Едни се съмняват до последно, други бягат от ограниченията, а трети пазят емоциите си зад висока стена
Голямата трансформация е неизбежна
Девата получава шанс отдалеч, Козирогът впечатлява с идея, а Близнаците трябва да пазят парите си
Хороскопът им за утрешния ден е изпълнен със щастие
Дева, Скорпион и Водолей получават според астрологията шанс да прекъснат изтощителен период и да започнат начисто
Ракът получава силен шанс чрез полезни контакти, а Рибите могат да превърнат добрата комуникация в реална полза
2 септември носи яснота във взаимоотношенията и кара няколко зодии да поставят твърди граници
Според астрологичните транзити навлизаме в период на неочаквани обрати
Те винаги излизат "сухи от водата"