Лунен календар за 6 септември: За кои зодии е късметът

Лунен календар за 6 септември 2026 г.: намаляващата луна завършва своето пътуване през Рак, потапяйки ни в тишина и съзерцание. Този ден е логичният завършек на септемврийското нулиране, когато няма какво да се доказва на никого.

Фаза: Четвърта четвърт (намаляваща луна)

Започва период на тишина и вътрешен мир.

Лунен ден: 25-ти лунен ден.

Зодиакален знак: Луна в Рак.

Това е ден за съзерцание и бавен темп, по-подходящ за завършване и възстановяване, отколкото за драстично начало. Постигнахте много през тези дни: погледнахте на живота от разстояние, решихте да предприемете действия, придобихте важни знания, филтрирахте шума и започнахте да се освобождавате от емоционалния хаос. Време е да се спрете и да се замислите.

„25-ият лунен ден сякаш ви кани да изключите външния свят и да се вслушате в своя. Добре е да си починете, да се разходите, да спите, да спортувате, да медитирате и да изчистите мислите си. Не е най-подходящият ден за големи начинания, приключения или решения от рода на: „От понеделник ще бъда различен човек.“ Новото вече наближава. Просто му е нужно пространство“, казва астрологът.

Според лунния календар, 6 септември 2026 е ден на вътрешна тишина. Енергията намалява и всякакви опити да се насилват нещата ще бъдат безполезни. Най-доброто нещо, което можете да направите, е да забавите темпото и да си позволите да си починете. Разходете се, подремнете си, направете леки упражнения или просто седнете в тишина. Прекарайте вечерта с любими хора, но избягвайте силни разговори и спорове.

Във финансовите въпроси бъдете предпазливи – не поемайте рискове и не се поддавайте на безразсъдна страст. В отношенията бъдете по-нежни, на работа довеждайте нещата до логичен край, а в разговорите говорете по-малко. И слушайте особено внимателно интуицията си: понякога вътрешно „не“ се появява, преди мозъкът ви да успее да измисли обяснение. Не се опитвайте да започнете нещо грандиозно днес – новото вече е на вратата, но му е нужно време, за да влезе безпроблемно.

Кой ще има късмет на 25-ия лунен ден?

Небесата са особено благосклонни към три знака, за които днешните енергии обещават пробив.

Раци

С Луната във вашия знак, вашата интуиция, семейна енергия и способност за емоционално възстановяване са в своя пик днес. Чувствате се в стихията си - уютно, безопасно и спокойно. Използвайте този ден, за да се насладите на топлината на дома и да се вслушате във вътрешния си глас.

Скорпиони

Вътрешните ви сетива са изострени днес. Ще можете да разпознавате какво е скрито от другите: истинските мотиви на хората, скритите възможности и опасностите. Доверете се на инстинктите си – те ще ви водят, дори ако логиката не ви води.

Деви

Днес е идеален ден да сложите край на стари проекти. Като затворите един цикъл, ще освободите енергия за ново предложение, което вече се задава на хоризонта. Не се захващайте с всичко наведнъж – първо се заемете с всички оставащи проблеми.

Съвет на деня от астролог

„Днес не вземайте решения от умора. Не е нужно да избирате целия си живот, когато просто искате да спите. Тази вечер направете едно важно нещо: погледнете тези пет дни и се запитайте: „Какво вече не искам да повтарям?“ Запомнете отговора. Защото много скоро ще започне нов лунен цикъл – и тогава Вселената няма да ви пита за вашите желания. Тя ще ви пита дали сте готови да платите за тях.“

Източник: Woman.ru







