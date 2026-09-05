Разкрит е хитрият план на Хари и Меган. Маркъл в специална роля

Интернет потребителите по целия свят се чудят защо херцогът и херцогинята на Съсекс са се завърнали във Великобритания. Една теория е особено упорита.

Шест години след скандала „Мегзит“, принц Хари и Меган Маркъл се завърнаха във Великобритания. Те са придружени от седемгодишния Арчи и петгодишната Лилибет, които вече са записани в британско училище. Това би изглеждало трогателно семейно събиране. Но зад това завръщане, според запознати, се крие „коварен план“, който може да превърне живота на монархията в истински кошмар.

Според запознати, основната цел на завръщането им е филм за принцеса Даяна. Още в началото на 2026 г. имаше съобщения, че Хари и Меган водят преговори с Netflix за създаване на биографичен филм. Сега обаче, след като двойката се е завърнала физически в Лондон, проектът е придобил форма.

Кралският коментатор Ричард Кей, говорейки в подкаста Palace Confidential, разкри, че Хари вече е започнал да се свързва с приятелите на Даяна и други, които са я познавали, за да ги покани да участват в проекта. Очаква се тази работа да заеме „значителна част от времето му през следващите 12 месеца“.

Слуховете получиха неочаквано потвърждение от бившия кралски готвач Дарън Макгрейди. Той отбеляза, че снимачен екип е работил тази седмица в имението Алторп, дом на брата на принцеса Даяна, граф Спенсър, и където Хари и семейството му са отседнали по време на лятното си посещение.

Най-противоречивият аспект на този проект е ролята на Маркъл. Според източник „Меган не се появява просто в кратка роля – тя се превръща в гласа на историята на Даяна. Хари може да е синът, но Меган ще бъде гласът, който публиката ще чуе.“

За принц Уилям, който вече е чувствителен към всякакви опити за експлоатация на паметта на майка му, това ще бъде удар. Източник, близък до бъдещия крал, обясни: „Уилям вярва, че наследството на Даяна принадлежи на него. Хари да направи филм е едно. Меган да стане разказвач на историята на майка им е нещо съвсем друго. Това ще бъде изключително трудно за Уилям.“

2027 г. отбелязва 30-годишнината от смъртта на принцеса Даяна и тази годишнина неизбежно ще привлече вниманието към нейното наследство. Според запознати, Хари е убеден, че „историята на Даяна е била разказана погрешно“ и че е негова „отговорност най-накрая да я оправи“. Според херцога на Съсекс, монархията е провалила майка му и следователно кралското семейство не трябва да бъде крайната инстанция за запазване на паметта ѝ.

Според медийни съобщения, крал Чарлз III е бил информиран за завръщането на сина си няколко дни преди публичното обявяване и се твърди, че е във възторг от възможността да вижда внуците си по-често. Принц Уилям обаче изглежда далеч по-неприветлив. Запознати съобщават, че той е „готов да издигне всякакви бариери“, за да спре проекта. Уилям смята, че Хари и Меган „се възползват от трагедията на майка му“ и „няма да позволят тя да бъде използвана за смъртта ѝ от собствения ѝ син“.

Братята не са говорили от почти четири години и този проект, изглежда, няма да ги доближи до помирението, а по-скоро само ще задълбочи разрива. За Хари това не е просто работа – това е начин да изплати дълга си към майка си. За Уилям това е предателство, което не е готов да прости.

