Ново напрежение. Хари и Меган скочиха на Чарлз
Завръщането на херцозите на Съсекс във Великобритания започва бурно
Следете всички новини, анализи и коментари за Хари. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Завръщането на херцозите на Съсекс във Великобритания започва бурно
Кралят с официално писмо след завръщането на херцозите във Великобритания
Братята не са говорили от почти четири години
Херцог без пари ли е по-малкият син на краля
Двойката е наела луксозен самолет за 10-часов частен полет от Лос Анджелис до Бирмингам
Чарлз Спенсър готви книга за покойната си сестра
Семейството ще се установи в частен имот извън британската столица
Отношенията между двамата братя се определят като „почти непоправимо разрушени“
Завръщането на Съсекс идва след поредица от стъпки към затопляне на отношенията между баща и син
Отношенията в кралското семейство остават силно обтегнати
Шест години след кралския развод двойката готви голямо завръщане, но няма да живее в резиденция на двореца
Принцът с ключов ход за помирениетп с Бъкингам
Ако се сдобри с единия си син, кралят ще се скара с другия
Съседите в Монтесито ги критикуват
Визитата на херцозите се превърна в кошмар
Принц Хари заведе семейството си в Хайгроув Хаус
Враждата между братята продължава
Принцът не беше сломен на родна земя
Принцът скоро ще лети обратно до родната си земя
Най-големият син на бъдещия крал ще учи в престижен колеж