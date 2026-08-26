Уилям или Хари? Братът на Даяна има любим племенник

Почти три десетилетия след смъртта на принцеса Даяна, нейният брат остава близък с поне един от племенниците си. Кралски експерт твърди, че Чарлз Спенсър не харесва принц Уилям и вместо това предпочита принц Хари.

Като се има предвид, че Хари изглежда е човекът, който е поддържал най-близък контакт със семейството на покойната си майка, това мнение може да не е далеч от истината - и може би ще разберем със сигурност в предстоящите мемоари на Чарлз. Говорейки за предстоящата му книга „Swan Song: Diana, My Sister“ („Лебедова песен: Даяна, моята сестра“), кралският експерт Том Бауър заяви пред GB News, че да се прочете неговата гледна точка ще бъде доста интересно.

„Той прави това, защото просто иска да изясни нещата от своя страна, а и това е една завладяваща история. Той има много специален поглед върху събитията“, каза Том. „Искам да кажа, че той е ядосан на крал Чарлз, не харесва Уилям, силно подкрепя Хари, изключително е недоволен от начина, по който са се отношениели със сестра му, а освен това е и добър писател.“

Том не навлезе в подробности защо Чарлз не харесва Уилям, но частта за това, че е „в подкрепа на Хари“, определено има смисъл - Хари винаги се е изказвал остро срещу отношението на медиите към майка му преди смъртта ѝ, точно както и нейният брат. По време на семейното пътуване на Хари и Меган до Обединеното кралство през юли те посетиха Олторп - бившия дом на Даяна и мястото, където Чарлз живее днес (а също и където е погребана Даяна). Когато Меган сподели снимки от пътуването в Instagram, публикацията включваше кадър на Хари, Арчи и Лили, разхождащи се заедно из имението.

Изглежда, че Хари се вижда с чичо си лично по-често, отколкото с кралското семейство, което наистина говори много за това къде се крие лоялността му. Сега, след като Хари и Меган се преместиха обратно в Обединеното кралство, те ще се нуждаят от място за живеене, което да не е на кралска територия. Според това, което бившият кралски иконом Грант Харолд каза пред CasinoHawks, има шанс Спенсър да осигури на семейство Съсекс място за престой.

„Дори когато нещата с кралското семейство бяха в най-лошия си етап, Хари винаги е имал подкрепата на брата на покойната си майка, граф Спенсър“, сподели Грант пред изданието чрез Marie Claire. „Знаем, че Меган и Хари отседнаха в дома на семейство Спенсър по-рано през лятото, така че може би тогава са проведени тези разговори.“

Това би имало голям смисъл, особено ако Хари е толкова близък с чичо си, колкото твърдят експертите. Вярно или не, скоро те ще имат възможността да прекарват много повече време заедно.