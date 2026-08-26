Три гиганта преобразиха наш град. Златни инвестиции

Когато говорим за икономически бум в България, първата ни мисъл обикновено е за столицата. Само на около 60 километра североизточно от нея обаче, сгушен в подножието на Стара планина, се намира един град, който пренаписва правилата на регионалното развитие. Ботевград вече не е просто китно провинциално градче с емблематична Часовникова кула. Той се превърна в истински „малък гигант“ на българската икономика, като успешно съчетава тежката индустрия, високите технологии и спокойствието на извънстоличния живот.

Инвестиционният мотор: Милиони евро в заводи и технологии

Ботевград е сред водещите индустриални общини по натрупани преки чуждестранни инвестиции в нефинансовия сектор, надхвърлящи 288 милиона евро. Икономиката тук се движи основно от високотехнологично производство, автомобилна електроника и машиностроене. В града успешно оперират глобални лидери като Integrated Micro-Electronics Bulgaria, който е истински гигант в производството на електроника с близо 1500 служители в местната си база. Друг ключов играч е Sensata Technologies, специализирана в производството на сензори за автомобилната индустрия, както и Decibel АД – иновативен завод за звукоизолационни и акустични материали. Икономическият подем продължава и с нови мащабни инвестиции, като тази на международната компания Trench за 20 милиона евро, която изгражда нова производствена база за компоненти за трансформатори и разкрива още стотици работни места в региона.

Поминъкът в региона

Основният поминък на местното население е съсредоточен в Индустриалната и технологична зона „Ботевград“. Хиляди инженери, логистици, администратори и производствени оператори намират реализация в местните заводи срещу конкурентни за страната заплати. В същото време околните села като Врачеш и Трудовец поддържат жива традиционната икономика. Врачеш например е национално известен център за майсторско производство на дървени бурета, бъклици и каци, съчетано с развито земеделие, животновъдство и дървообработване. Хранително-вкусовата промишленост и местната търговия също процъфтяват благодарение на високата покупателна способност на гражданите, които захранват местния бизнес.

Ефектът „София“

Едно от най-големите предимства на Ботевград е стратегическата му близост до София – малко над 40 минути по магистрала „Хемус“. Тази географска даденост създава идеалния баланс за бизнеса и за хората. От една страна, компаниите получават бърза логистична връзка със софийските летища, складове и пазари. От друга страна, за студентите и работещите това осигурява лесно ежедневно пътуване, като много фирми дори предлагат безплатен служебен транспорт от София до Ботевград и обратно. Така жителите получават спокойствието на по-малкия град, съчетано с бърз достъп до културния, здравния и нощен живот на столицата.

Защо хората избират да останат?

За разлика от много други български региони, които страдат от обезлюдяване, Ботевград се радва на положителна миграция и привлича нови жители. Младите семейства и специалистите избират да живеят и работят тук на първо място заради ниската безработица и сигурността, тъй като пазарът на труда буквално изпитва глад за кадри. Общината активно инвестира в модерна уредена инфраструктура, обновявайки училища, детски градини, паркове и спортни зали, подкрепящи прочутите баскетболни традиции на града. Животът тук е значително по-евтин и спокоен в сравнение със София, цените на имотите са по-достъпни, а трафикът и мръсният въздух са непознати понятия. Наличието на Международното висше бизнес училище допълнително затваря цикъла, като дава шанс на младите хора да получат качествено образование и реализация, без да напускат региона. Ботевград доказва, че когато има ясна визия и отворени врати за бизнеса, българският по-малък град може да бъде притегателен център за модерен живот.

