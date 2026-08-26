10 000 евро за трето дете дава тази софийска община

Най-високата финансова подкрепа за новородено, предоставяна от българска община, вече е 10 000 евро. Сумата ще получават семействата в община Елин Пелин при раждане на трето и всяко следващо дете. За първо дете подкрепата е в размер на до 1 000 евро, а за второ - 1 500 евро. Това съобщиха от пресцентъра на община Елин Пелин. Браво, точно така се прави, за да се пребори демографията на България. Защото според неофициални данни от 1990 година, когато сме били 9 милиона, днес сме едва 5 милиона. Защото повече млади учат и работят навън.

По публично достъпни данни няма друга община в България, която да предоставя финансова подкрепа в такъв размер. Това е поредна мярка в успешната демографската политика, която кметът Ивайло Симеонов провежда последователно вече 9 години. Подкрепата е предназначена за семейства с постоянен или настоящ адрес на територията на община Елин Пелин, които отговарят на определени условия. Размерът ѝ не зависи от доходите на родителитеи е значително по-висок от помощта, отпускана от държавата, предаде "Фокус".

Бъдещето

"Демографската криза не се решава с думи, а с последователни действия. Една община има бъдеще, само когато в нея се раждат деца. Семейството е първата Родина на човека и наш дълг е да осигурим на младите хора реална подкрепа. Искаме те да създават домовете си тук, да отглеждат децата си спокойно и да знаят, че община Елин Пелин вярва в тяхното бъдеще", заяви кметът Ивайло Симеонов.

Последователна политика

Предоставяната финансовата помощ е част от по-широка и последователна политика. През последните години Община Елин Пелин инвестира значими средства в обновяването на детските градини и училищата, читалищата и местата за занимания, както и в изграждането на нови детски площадки и пространства за спорт и отдих. Целта е не само да се насърчи раждаемостта, но и да се създадат условия младите хора да създават семейства и да отглеждат децата си в община Елин Пелин.

Прираст на населението

Община Елин Пелин е с положителен прираст на населението. През последните години броят на децата се увеличава и все повече млади хора избират общината за свой дом. Близостта до София е само една от причините. Спокойствието на малкия град, осигурените места в детските градини и достъпът до училища, спорт и услуги дават на семействата сигурна и спокойна среда, в която да отглеждат децата си.