Цветанка Йотина пред СТАНДАРТ: В село Мирково всички улици са асфалтирани

Безработицата е само 2 процента, миналата година имаме 26 родени бебета, казва кметът Цветанка Йотина

Успяхме напълно да обновим водопроводната мрежа във всички пет села на територията на общината

Обновяваме всички тротоари

Търсенето на имоти в Средногорието е огромно, в едно от селата имаме 40 сделки

- Г-жо Йотина, кои са най-важните проекти и постижения за село Мирково през последните години?

- Гордея се, че в село Мирково вече няма нито една неремонтирана и неасфалтирана улица. Когато хората в едно село имат подсигурена работа, достъп до интернет, сигурно водоподаване и стабилно електричество, те имат отлична основа за спокоен живот.

Успяхме напълно да обновим водопроводната мрежа във всички пет села на територията на общината. Освен това, някогашните занемарени четвъртокласни пътища днес са превърнати в модерни общински трасета – преасфалтирани и безопасни. Благодарение на това Мирково заема челни позиции в страната по привлечени инвестиции на глава от населението. В момента, в село Мирково се работи европейски проект за рехабилитацията на тротоарни площи. В село Буново също кипи усилена работа по рехабилитацията на улици след ремонта на водопроводната мрежа.

- Какви са основните предизвикателства, пред които е изправена общността, и как общинското ръководство работи за тяхното решаване?

- В настоящата трудна икономическа ситуация най-сложно е поддържането на финансова стабилност и балансиран бюджет. Постигаме го чрез добре премерени рискове и благодарение на изключително подготвената ни администрация. Планираме и разходваме средствата много прецизно и с точната мярка.

- Какви инициативи се предприемат за задържане на младите хора и за привличане на нови жители в Мирково?

- За нас е приоритет да мотивираме младите семейства да останат тук. Стремим се да им предложим европейска среда, както и да подкрепяме местния бизнес, фермерите, земеделците и търговците. Благодарение на силната индустрия в Средногорието, при нас безработица почти липсва – тя е едва 2%. Демографската статистика също го потвърждава: през 2024 г. имахме 13 новородени, а през 2025 г. техният брой се удвои и достигна 26 бебета. Освен това продължаваме да надграждаме образователната ни база, заради която в миналото получих и приза „Кмет на годината“.

От друга страна, търсенето на имоти в Средногорието наистина е огромно. Като пример мога да посоча едно от селата ни, където наскоро се сключиха 40 имотни сделки. Радостното е, че купувачите не само реставрират старите родови къщи, но и изграждат съвсем нови домове.

- Как оценявате сътрудничеството между местната власт, бизнеса и жителите на селото?

- Когато работим в синхрон – администрация, бизнес и граждани – и влагаме сърце в делата си, успехите идват сами. През тези пет мандата разбрах, че най-ценният урок е силата на екипната работа и умението да се обединяваме около каузи в името на гражданите. Хората са нашият най-голям стимул. Освен европроектите и Инвестиционната програма на МРРБ, голяма опора е и дългосрочното ни партньорство по Благотворителната програма „Българските добродетели“ на ГЕОТЕХМИН, основана от проф. дтн инж. Цоло Вутов. Благодарение на тази подкрепа реализираме изключително значими проекти, като например изграждането на новия Музей на археологическата и етнографска експозиция в центъра на Мирково, реновирането на улици, модернизирането на уличното осветление в някои от населените места, внедряването на соларни осветителни мощности, ремонти, закупуване на сметосъбиращ камион и още много, много други.

- Каква е Вашата визия за развитието на Мирково през следващите няколко години?

- Основният ми стремеж е към реална децентрализация и пренасяне на добрите европейски практики на местно ниво. След като приключихме с подмяната на тръбите под земята, сега се фокусираме върху обновяването на уличното покритие и тротоарните площи.

Паралелно с това инвестираме целеви средства и средства по линия на европейското съфинансиране. В момента кипи сериозен ремонт в центъра на село Смолско във връзка със 150-годишнината от Априлското въстание. Също така активно развиваме инфраструктурни проекти в село Буново за рехабилитация на уличната мрежа и тротоарите.

Изключително щастлива съм да споделя, че съвсем наскоро подписах договор за безвъзмездна финансова помощ по интервенция „П.Г.6 – Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструктура в селските райони“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023–2027 г. Благодарение на него стартираме основен ремонт на улици в село Каменица, с което ще подобрим изцяло транспортната достъпност, условията за придвижване и безопасността. Целта ни е чрез тези успешни партньорства да гарантираме еднакво висок стандарт на живот във всяко едно от нашите пет села.

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