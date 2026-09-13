Инвестиране в бъдещето: Фондът на “ДПМ Челопеч” превръща идеи в устойчив бизнес в Средногорието
Подкрепил е проекти за 3,5 млн. лв., създадени са 71 нови работни места
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Подкрепил е проекти за 3,5 млн. лв., създадени са 71 нови работни места
Основен наш приоритет е да задържим младите семейства
София. С подкрепата на министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев спазихме ангажимента си към Средногорието – започва изграждането на га...
Народният представител от Коалиция за България Кирил Добрев, министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев и зам.-областният управител на...