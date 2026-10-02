Броени дни до смразяващо пророчество на Ванга

Остават броени седмици до едно от най-смразяващите предсказания, приписвани на Баба Ванга – първата среща на човечеството с извънземна цивилизация.

Човечеството ще установи контакт с разумен живот извън Земята още през ноември 2026 г. – това гласи едно от най-любопитните пророчества на легендарната българска ясновидка Баба Ванга, тръби британската преса в последните дни.

Едно от най-смразяващите предсказания, сочени за пророчицата като автор, гласи, че огромен космически кораб ще навлезе в земната атмосфера. Именно появата му трябва да постави началото на първия контакт между човечеството и извънземен разум. Още по-мистериозна е версията, че хората могат да получат знак от неизвестна цивилизация, която вече се намира на Земята.

Точен ден и място на предполагаемата среща не се посочват. Единственият конкретен срок, който се разпространява в международните публикации, е ноември тази година.

И това далеч не е единственото стряскащо предсказание, свързвано с името на Ванга за оставащите месеци от 2026-а.

Според англисйките журналисти, че българската пророчица предупреждава за мащабен военен конфликт с участието на големи световни сили. В някои от версиите се говори дори за Трета световна война, напрежение между Русия и САЩ и тежка криза около Китай и Тайван.

С военните сътресения е свързано и друго предполагаемо пророчество – за сериозен удар върху световната икономика. Споменават се сривове на пазари, инфлация и проблеми с валути, които могат да предизвикат нова глобална финансова криза.

Природата също заема зловещо място в списъка. На Ванга се приписват думи за силни земетресения, вулканични изригвания, наводнения и други бедствия, на места дори се твърди, че природните катаклизми могат да засегнат между 7 и 8 процента от земната суша.

Сред най-любопитните пророчества е и това за изкуствения интелект. Според съвременните интерпретации Ванга е посочила 2026 г. като повратна за развитието на технологията, която ще започне необратимо да променя начина, по който хората живеят и работят. Следващата 2027 г. се сочи за още по-решаваща за отношенията между човека и “мислещите машини”.

Името на пророчицата е свързано и с предполагаема голяма политическа промяна в Русия. Разпространява се версия, че тя е предрекла появата на нов могъщ руски лидер, който ще има огромно влияние върху световните дела.

Около всички тези предсказания обаче има една огромна въпросителна.

Ванга умира на 11 август 1996 г., без да остави собствен писмен архив с подредени по години пророчества. Няма открит автентичен запис, в който тя лично да казва, че през ноември 2026 г. извънземен кораб ще пристигне на Земята. Голяма част от сензационните прогнози се разпространяват чрез разкази на нейни последователи, по-късни публикации и интерпретации. От фондацията на пророчицата многократно са подчертавали, че тя никога не е правила предсказания с конкретни дати.

Проверки на фактите също предупреждават, че през годините на Ванга са приписвани множество думи без доказан първоизточник. Хора от близкото й обкръжение са категрочни, че след смъртта й към името й са започнали да се прикрепят предсказания, които тя никога не е правила.

Това обаче не спира легендата за петричката пророчица да обикаля света три десетилетия след смъртта й. А този път проверката на най-сензационното предсказание е съвсем близо – остава само да мине ноември.