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30 години от смъртта на Ванга. Предсказанията за 2026

На 11 август къщата музей на пророчицата отчита засилен интерес

30 години от смъртта на Ванга. Предсказанията за 2026
11 авг 26 | 18:30
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Григор Атанасов

Днес се навършват 30 години от смъртта на Ванга – една от най-разпознаваемите личности, свързани с Петрич.

На 11 август къщата музей на пророчицата отчита засилен интерес, а сред посетителите има и хора, които са се срещали лично с нея приживе, съобщи БНТ.

Повишена посещаемост отчитат днес в къщата музей "Ванга" в Петрич.

По думите на уредника в къщата музей "Ванга" Мария Таманова всяка година на 11 август там пристигат много хора, които са познавали пророчицата.

"Много хора, които са се срещали навремето с Ванга, идват тук, връщат се, за да ѝ отдадат почит, да посетят къщата, да си спомнят за нея и да разкажат някои случки", разказа Таманова.

Къщата, в която Ванга е живяла близо 50 години, е превърната в музей през 2008 г. В нея са запазени лични вещи на пророчицата и множество подаръци от хора, които са я посещавали.

През август посетителите имат възможност да разгледат и временна изложба, посветена на Успение Богородично. Тя включва икони, гоблени и дърворезби с образа на Света Богородица, както и истории, свързани с част от даровете за Ванга.

Годишнината съвпада с нова вълна от публикации за предполагаемите пророчества на Ванга за 2026 г. Сред най-драматичните твърдения, които ѝ се приписват, са загуба на властта от руския президент Владимир Путин, избухване на Трета световна война и дори контакт на човечеството с извънземна цивилизация, отбелязва WION.

Важно е да се отбележи, че за редица пророчества, приписвани на Ванга, липсват надеждни първични източници, които да доказват кога, при какви обстоятелства и с какви точно думи са направени. Предсказването на бъдещето не е научно доказан метод и подобни твърдения не следва да се приемат като достоверни прогнози.

Какви пророчества се приписват на Ванга за текущата година

Последователи на пророчицата твърдят, че част от приписваните ѝ прогнози за 2026 г. вече са се сбъднали.

Едната е свързана с поредица от големи природни бедствия. Като примери се посочват силното земетресение в Мианмар през март, горещите вълни и пожарите в Южна Европа, наводненията в части от Азия и бурите в САЩ.

Подобно твърдение обаче е твърде общо – не посочва конкретни места или дати, а природни бедствия се случват всяка година.

Второто предполагаемо предсказание е за все по-масовото навлизане на AI и замяната на хора с машини. И в този случай няма надеждни сведения кога Ванга е направила подобна прогноза и какви са били точните ѝ думи.

"Огромен космически кораб" през ноември

Сред най-необичайните твърдения е, че през ноември 2026 г. човечеството може да осъществи контакт с извънземна цивилизация.

Според разпространяваните интерпретации на Ванга се приписва предсказание, че "огромен космически кораб" ще навлезе в атмосферата на Земята.

Интересът към подобни истории се засили на фона на публикуването в САЩ на разсекретени материали за неидентифицирани аномални явления. Наличието на необяснени обекти обаче не представлява доказателство за извънземен живот – те могат да се окажат дронове, самолети, балони, спътници, атмосферни явления или технически грешки.

Трета световна война

Още по-мрачно е предполагаемото предсказание за глобален военен конфликт през 2026 г.

Според разпространяваните версии Ванга е предвидила опит на Китай да завземе Тайван и прерастване на напрежението между Русия и САЩ в пряк конфликт.

Към момента нито един от тези сценарии не се е реализирал. Тайван остава самоуправляващ се, а Русия и САЩ не са влезли в пряка война.

Продължаващата война в Украйна и напрежението между големите световни сили обаче поддържат интереса към това предполагаемо пророчество.

Ще загуби ли Путин властта до края на 2026 г.

Едно от най-коментираните твърдения е свързано с бъдещето на руския президент Владимир Путин.

Последователи на Ванга твърдят, че тя е предсказала, че Путин ще загуби властта и Русия ще има нов лидер преди края на 2026 г.

Спекулации за политическото му бъдеще се разпространяват от години, особено след началото на войната в Украйна.

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Автор Григор Атанасов

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