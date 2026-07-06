Първият филм за Ванга излиза на тази дата. Разказва за последното й пророчество и Хераклея Синтика

Първият български пълнометражен игрален филм за Баба Ванга – „Рупите: Последното пророчество на Баба Ванга“, се очаква да бъде пуснат по кината на 13 ноември 2026 г., съобщиха продуцентите.

Зад проекта стоят Христо Христов – Зипо и Стоян Стоянов – Слаш, продуценти на „Един грам живот“, филм, събрал над 200 000 зрители и показан в над 40 града в 7 държави на 3 континента. Основен партньор и копродуцент е „Болгар капитал“ АД.

Филмът е мистериозен трилър, вдъхновен от реални факти, архиви и легенди около Баба Ванга. Историята проследява последното й пророчество, което според легендата никога не е било разкрито публично. Сред темите, засегнати във филма, са древният град Хераклея Синтика край Рупите, интересът към Ванга по времето на Втората световна война, връзката между Людмила Живкова и Ванга и държавното изследване на феномена от Института по сугестология.

Успоредно с филма стартира и „Проект 42“ – интерактивна игра, която продължава мистерията отвъд киното и предстои да се разшири с мобилно приложение, посочиха организаторите.

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