Щастливци са тези, които ще го видят: Легендарният Робърт Плант превзема Античния

Една от най-големите легенди в рок музиката – вокалистът на Led Zeppelin Робърт Плант, ще излезе тази вечер на сцената на Античния театър в Пловдив заедно с групата си Saving Grace. Концертът All That Glitters… е сред най-очакваните музикални събития на лятото.

Пред българската публика Плант ще представи песни от последния албум на Saving Grace – дванайсетия студиен проект в богатата му кариера, излязъл през есента на миналата година.

Историята на групата започва съвсем непринудено. Робърт Плант и китаристът Мат Уорли първоначално се събират, за да свирят за удоволствие. Постепенно към тях се присъединяват още музиканти, следват малки концерти, а по-късно и големите сцени. Така се ражда Saving Grace – проект, който съчетава рок, фолк, блус и акустично звучене.

Албумът включва впечатляваща селекция от кавъри на емблематични изпълнения, сред които Chevrolet на Memphis Minnie, It's a Beautiful Day Today на Moby Grape, традиционните фолклорни песни As I Roved Out и I Never Will Marry, Soul of a Man на Blind Willie Johnson и Everybody's Song.

На сцената в Пловдив до Робърт Плант ще застанат Сюзи Диан (вокали и акордеон), Оли Джеферсън (барабани и перкусии), Тони Келси (китара), Барни Морз-Браун (виолончело) и Мат Уорли (банджо, китара и куатро).

Според организаторите от „Фест Тийм“ именно тази формация създава неповторимата атмосфера на Saving Grace, в която мощният глас на Робърт Плант се преплита с богати акустични аранжименти, фолклорни влияния и блус звучене.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com