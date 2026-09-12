Бузлуджа оживява: „Извънземни“, музика и 3D магия до изгрев
Днес гостите на фестивала ще имат възможност да се включат в 15 различни дневни активности
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Днес гостите на фестивала ще имат възможност да се включат в 15 различни дневни активности
29-ото издание на фестивала в Банско събра световни величия и български виртуози на една сцена
PHILLGOOD MONTH 2026 свързва двата големи юлски фестивала на града
"Мамник" продължава успешния си международен път
Всяка седмица градът предлага различно преживяване
Пред българската публика Плант ще представи песни от последния албум на Saving Grace
Двата фестивала са с разширена програма през лято 2026 - 18 заглавия, и ще продължат от 3 юли до 5 септември 2026 г.
В момента на пазара има десетина оферти за настаняване в периода 17-19 юли
14 събития с „вход свободен“ в продължение на 7 дни на фестивалите „Арт Будилник“ в двата града
Нови артисти и пълен график за Power Stage и На Тъмно допълват фестивалната картина
Празнични изненади и творчество на национален фестивал
Жеравна е обявена за архитектурно-исторически резерват с национално значение
Това лято курортният град получи титлата “европейската Копакабана” от известния сайт “Travel Off Path”
Първата ни сесия след получаването на сумата по сметката на министерството ще бъде в утрешния ден, а следващата ще бъде в понеделник
Тя получи награди от два международни фестивала
Рокендрол бандата влиза в активен концертен летен режим
Цените на билетите започват от 36,99 лв.
Конференцията ще събере експерти и представители на туристическия, културния и фестивалния сектор, местната власт и бизнеса
Симитлия и Сурва привличат хиляди българи
Филмови продукции, фестивали и конкурси избраха морския град