Кметът Иван Гайков: Гостите идват при нас заради уникалната природа и богатото културноистоическо наследство

Приморско, туристическата перла на България, това лято заслужено получи и прозвището „европейската Копакабана” дадено от известния туристически сайт „Travel Off Path”. Курортът стана известен и с името името „курортът на народа“, заради това, че беше припознат от милиони български туристи, които избират нашето крайбрежие всяко лято. Тези признания подчертават не само красотата на региона, но и високото качество на предлаганите услуги, които през последните години изведоха общината сред водещите туристически дестинации в България и Европа.

Според данните на Европейската агенция по околната среда, морската вода край Приморско е с впечатляващ показател на чистота на водата - 99,4%, което я нарежда на челно място в Европа – редом с Кипър. Този резултат се дължи както на благоприятните морски течения и липсата на индустриално замърсяване, така и на усилията на общината и държавата в посока опазване на природата и развитие на инфраструктурата. Ключова роля имат двете модерни пречиствателни станции – за питейна вода при язовир „Ясна поляна“ и за отпадни води в Китен. Те гарантират екологично равновесие и кристално чиста морска вода. „Гарантирахме на нашите гости не само чистота и комфорт, но и усещането за сигурност и спокойствие. Инвестициите в инфраструктура подобряват живота на нашите съграждани и правят Приморско още по-привлекателно за посетители,“ подчертава кметът Иван Гайков.

Култура и вдъхновение под открито небе

Приморско вече се утвърди като център на културни и спортни прояви. Тук се провежда най-дългият музикален фестивал в България – „Прим Фест“, който предлага 70 дни безплатни концерти, театрални постановки, стендъп комедии и музикални събития. Особено впечатляващо е „Опера на светилището“ – спектакли, които се изнасят в магическата атмосфера на тракийското светилище Бегликташ, съчетавайки класическото изкуство с историческото наследство на региона. „Нашето желание е да утвърдим Приморско като сцена на вдъхновението, където културата, историята и природата се преплитат, за да предложат незабравими емоции на жителите и гостите ни,“ споделя кметът Гайков.

Спортната столица на южното Черноморие

Общината активно развива и спортния туризъм, превръщайки се в притегателно място за професионални състезания и тренировъчни лагери. За първи път в историята Колоездачната обиколка на България стартира именно от Приморско – по един от най-живописните маршрути, признат от Световната федерация. Това лято в града се проведоха и Европейската купа по ветроходство, републикански и международни турнири по плажен волейбол и хандбал, както и националното първенство по подводен риболов. Тук се организира и най-дългият детски футболен турнир в България, което доказва, че Приморско е дестинация не само за отдих, но и за активен и професионален спорт.

Инфраструктура, безопасност и качество на живот

През последните години община Приморско бележи бърз напредък в инфраструктурното развитие – обновени улици и тротоари, ново улично осветление, зелени площи и модерни паркинги. А въвеждането на „синя зона“ в Приморско и Китен подобри организацията на движението и осигури по-спокойна градска среда. Общината отделя специално внимание и на сигурността на туристите – през летния сезон бяха командировани допълнително 22 полицаи, засилен е контролът върху продажбата на опасни субстанции и използването на електрически тротинетки. „Поставихме нови стандарти за развитие на туризма, които следват тенденциите и търсенето. Нашите гости избират Приморско заради уникалната и красива природа, богатото културно-историческо наследство и качествените забавления. Променяме цялостната среда и усещане за преживяване в нашите курорти,“ споделя кметът Иван Гайков.

Модел за устойчивост

Днес Приморско е съвременен и динамичен морски център, който успешно съчетава екология, култура, спорт и безопасност. Уникалната природа, кристално чистото море и модерната инфраструктура превръщат общината в пример за устойчиво и интелигентно развитие. „Нашата цел е да създаваме емоции и трайни впечатления, които да накарат хората да се връщат отново и отново. Приморско е не просто курорт, а преживяване, което оставя следа,“ обобщава кметът Гайков

