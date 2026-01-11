Интензивен трафик към Турция и риск от забавяния на гръцката граница

Трафикът е интензивен на граничните контролно-пропускателни пунктове с Турция, като най-натоварени остават „Капитан Андреево“ и „Лесово“ в посока за товарни автомобили, съобщават от Главна дирекция Гранична полиция. Данните са актуални към 06:00 часа и показват повишено натоварване в ранните сутрешни часове. От службите препоръчват на превозвачите да планират пътуванията си с допълнително време за изчакване.

По южната граница с Гърция е възможно да възникнат затруднения при преминаването както за леки, така и за тежкотоварни автомобили през всички гранични преходи. Причината са стачни действия на гръцка територия, които могат да доведат до временни спирания или забавяния на движението. От „Гранична полиция“ съветват водачите да следят текущата обстановка и при възможност да използват алтернативни маршрути.

На границата с Република Северна Македония трафикът към момента е нормален на всички контролно-пропускателни пунктове, без образуване на колони. Спокойна остава обстановката и по границите със Сърбия и Румъния, където движението се осъществява без ограничения и сериозни забавяния.

