Голямото пътуване натовари Капитан Андреево
Интензивен е трафикът към Турция, докато ниският Дунав продължава да създава проблеми по северната граница
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Интензивен е трафикът към Турция, докато ниският Дунав продължава да създава проблеми по северната граница
Натоварването на границата с Турция продължава, докато три фериботни връзки по Дунав са временно спрени
Пътуващите през „Капитан Андреево“ и „Калотина“ трябва да предвидят повече време, докато останалите основни преходи работят нормално
Най-натоварено е на „Капитан Андреево“ към Турция и на „Калотина“ при пътуване към Сърбия
„Капитан Андреево“ посреща интензивен трафик, а ниското ниво на Дунав продължава да създава проблеми за фериботите
Интензивно е движението на леки автомобили към Сърбия и Турция, на останалите пунктове няма сериозни затруднения
Гранична полиция отчита засилен трафик и в двете посоки на два от най-натоварените пунктове у нас
Трафикът е интензивен и в двете посоки за леките автомобили, докато останалите гранични преходи засега са спокойни
Към Гърция, Румъния и Република Северна Македония засега няма сериозни затруднения
Интензивен трафик е отчетен при „Капитан Андреево“ и „Калотина“ в двете посоки за леките автомобили
Натоварването е най-сериозно при пътуванията към Сърбия и Турция
„Капитан Андреево“ е натоварен на изход, а на „Калотина“ колоните се образуват при влизане в България
Движението през „Капитан Андреево“ е натоварено, а ниският Дунав спря връзката със Зимнич
Най-натоварено е на пунктовете „Капитан Андреево“, „Малко Търново“ и „Калотина“
Интензивен е трафикът за леки автомобили на изход при „Капитан Андреево“ и на вход при „Калотина“
Преминаването през пунктовете е нормално, а движението при „Русе-Гюргево“ е възстановено след ремонта
„Гранична полиция“ отчита интензивен трафик на изход към Турция, а движението през останалите основни граници е предимно спокойно
Преходите към Гърция засега са спокойни, но през лятото там традиционно се образуват опашки от български туристи
От около 10:00 часа днес двупосочното движение по ремонтираното платно при Русе се възстановява, но следобед има забрана за камиони над 20 тона
Ремонтът на мостовото съоръжение продължава, но движението се регулира и няма съобщения за сериозно забавяне