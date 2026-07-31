Летният поток затяга движението по два ключови изхода на България

Интензивен трафик е отчетен тази сутрин на два от основните сухопътни гранични пунктове на България. Натоварено е на „Капитан Андреево“ към Турция и на „Калотина“ към Сърбия, като засиленият поток е и на вход, и на изход за леки автомобили. На останалите граници движението е нормално, показват данните на Главна дирекция „Гранична полиция“.

Натоварено към Турция и Сърбия

На границата с Турция най-сериозен е трафикът през ГКПП „Капитан Андреево“. Интензивно е движението на леките автомобили както при напускане на страната, така и при влизане в България.

Подобна е ситуацията и на ГКПП „Калотина“. На основния път между България и Сърбия е отчетен засилен поток в двете посоки за леките автомобили.

Натоварването идва в края на работната седмица и в разгара на летните пътувания, когато през двата пункта преминават много българи, чуждестранни туристи и транзитно движещи се автомобили.

Дунав мост отново работи в двете платна

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички преходи. След приключването на ремонта движението по Дунав мост при Русе-Гюргево е възстановено в двете платна още на 30 юни.

Проблеми обаче остават при две от фериботните връзки през Дунав. От 10 юли фериботът между Оряхово и Бекет временно не работи поради ниското ниво на реката.

По същата причина от 21 юли е преустановена и фериботната връзка Свищов-Зимнич. Платформата се намира на българска територия, а работата й е спряна за неопределен период.

Спокойно движение към Гърция

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Гърция. Ограниченията за видовете превозни средства обаче остават различни според конкретния пункт.

През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ могат да преминават леки автомобили и микробуси с допустима максимална маса до 3,5 тона.

Пунктовете „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ са отворени за леки автомобили, автобуси и товарни превозни средства.

Без затруднения към Северна Македония

Нормално е движението и на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Република Северна Македония. Към 6 часа не са отчетени сериозни затруднения или интензивен поток по това направление.

Пътуващите към Турция и Сърбия трябва да предвидят повече време за преминаване през „Капитан Андреево“ и „Калотина“, тъй като обстановката на пунктовете може да се променя бързо през активните часове на деня.