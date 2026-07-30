Нов удар по джоба чака шофьорите от 1 август

Шофьорите ще трябва да се бръкнат осезаемо по-дълбоко още при следващото подновяване на електронната винетка. От 1 август цените за автомобилите до 3,5 тона скачат с около 30%, а поскъпването засяга всички срокове - от еднодневната до годишната винетка.

Най-сериозна ще бъде сметката за водачите, които купуват винетка за цяла година. Новата цена става 64,50 евро, или 126,15 лева.

Тримесечната винетка ще струва 35,90 евро, което се равнява на 70,21 лева. За месечна шофьорите ще плащат 19,90 евро, или 38,92 лева, а седмичната вече ще излиза 10 евро, или 19,56 лева.

Поскъпва и предпочитаната от много хора уикенд винетка. Цената й става 6,60 евро, или 12,91 лева. Еднодневното преминаване по платената пътна мрежа ще струва 5,30 евро, което е 10,37 лева.

Сметката става още по-солена за водачите, хванати без валидна винетка. Компенсаторната такса за лек автомобил се увеличава на 46,50 евро, или 90,95 лева.

Новият ценови удар идва само два месеца след увеличението на тол таксите за камионите и автобусите над 3,5 тона, което влезе в сила на 1 юни.

Вече закупените винетки няма да бъдат прекратявани или преизчислявани. Те ще останат валидни до изтичането на избрания срок, а по-високите цени ще важат само за покупки след влизането на новата тарифа в сила.

Шофьорите обаче трябва много да внимават при избора на начална дата. Годишната винетка може да бъде купена предварително и активирана в бъдещ ден, но новият срок не се залепя автоматично след края на стария.

Ако двете винетки се застъпят, неизползваните дни изгарят. Пари няма да бъдат връщани, а оставащият срок на старата винетка няма да се добавя към новата. Затова една грешна дата може да направи и без това по-скъпото пътуване още по-солено.