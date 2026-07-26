Нова забрана по магистралите, трафикът към София получава две ленти

Движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона ще бъде временно ограничено днес, 26 юли, от 15:30 до 22:00 часа по автомагистралите „Тракия“ и „Струма“, както и през Кресненското дефиле. Забраната ще важи и в двете посоки по отсечката от пътен възел „Симитли“ при 376-и км до ГКПП „Кулата“.

В района на град Симитли ще бъде въведено реверсивно движение, като две ленти ще поемат автомобилите към София, а една ще остане за пътуващите към границата. Промените са част от мерките на Агенция „Пътна инфраструктура“ за облекчаване на засиления неделен трафик.

АПИ ограничава риска от тежки колони

Временната организация цели да предотврати задръстванията, които се образуват при засиления поток от автомобили в края на почивните дни. Големият брой камиони затруднява движението и създава условия за опасни изпреварвания, особено по участъците с ограничена пропускателна способност.

Очакванията са спирането на тежкотоварния трафик да улесни прибирането към София и пътуването от Черноморието, Гърция, Банско, Разлог и останалите курорти в Югозападна България.

За кои превози забраната не важи

Ограничението няма да засяга автобусите и другите превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници. Свободно ще се движат и камионите с опасни товари, живи животни, бързоразвалящи се храни и товари, които трябва да се превозват при определена температура.

Изключение е предвидено още за специализираните екарисажни автомобили и техниката на фирмите, които поддържат републиканските пътища.

Обходите към Бургас и Кулата

Камионите, които пътуват от и към Бургас, могат да използват Подбалканския път I-6. Трасето остава основната алтернатива на автомагистрала „Тракия“ в часовете на ограничението.

За тежкотоварния трафик към и от ГКПП „Кулата“ обходът преминава от Симитли по път II-19 през Гоце Делчев. След това маршрутът продължава по път III-198 към село Чучулигово и по път III-1981 до включването в път I-1 при Кулата.

Две ленти ще водят към София

Реверсивната организация край Симитли ще насочи две ленти към столицата, където се очаква по-силен поток в края на уикенда. За автомобилите в посока Кулата ще остане една лента.

Подобна промяна беше въведена и вчера между 375-и и 376-и км на път I-1. Целта е да се избегне натрупването на автомобили при сливането на потоците от Гърция, Банско и останалите туристически райони.

Карта показва натоварването в реално време

Шофьорите могат да следят трафика чрез интерактивната карта на тол управлението. Тя показва броя на превозните средства, преминали през основните пътни участъци през последните 15 минути и през последния час.

АПИ призовава водачите да планират маршрута си предварително, да спазват временната сигнализация и да не предприемат рискови изпреварвания при образуване на колони.