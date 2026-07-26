Лятото набира сила, времето готви нов сериозен обрат

Над страната днес ще бъде слънчево, а следобед ще се появи само незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от югозапад и ще донесе повишение на температурите. Максималните стойности ще бъдат между 28 и 33 градуса, а в София - около 30 градуса. Денят ще остане без съществени валежи.

Подходящ ден за планината

По високите места условията ще бъдат добри за туризъм. Ще духа слаб югозападен вятър, а по най-високите части - умерен северозападен.

На 1200 метра температурата ще достигне около 24 градуса. На 2000 метра ще бъде значително по-прохладно - около 16 градуса.

Морският бриз носи прохлада

По Черноморието следобед ще се развие слаба купеста облачност, без да нарушава летния характер на деня. Морският бриз ще задържи въздуха по-хладен в сравнение с вътрешността на страната.

Максималните температури ще бъдат между 26 и 28 градуса. Морската вода е 23-24 градуса, а северно от Калиакра - около 21-22 градуса. Вълнението ще остане слабо - 1-2 бала.

Понеделник носи кратки валежи и гръмотевици

В началото на новата седмица над България ще премине атмосферно смущение. Следобед над планинските райони ще се развива купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали за кратко, като са възможни и гръмотевици.

Вятърът ще бъде предимно умерен. Първоначално ще идва от югозапад, но до вечерта ще се ориентира от северозапад.

Във вторник времето се успокоява

Северозападният вятър ще се задържи, а по-късно в Източна България ще се завърти от север-североизток. Облачността временно ще се увеличава, но вероятността за валежи ще бъде малка.

Горещините се засилват през следващите дни

До края на периода ще преобладава сухо и слънчево време. Следобед над източните и планинските райони ще има временни увеличения на облачността.

Вятърът ще бъде от изток-североизток и предимно умерен. Максималните температури ще се движат между 30 и 35 градуса, като малко по-ниски стойности се очакват в Североизточна България.