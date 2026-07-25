Драма в морето на Созопол! Борят се за живота на дете

Четиригодишно дете е извадено полуживо от морето край Созопол, съобщи ЕраНова. Спасителите са реагирали незабавно и са оказали първична помощ на място, след което детето е транспортирано в шоковата зала на УМБАЛ-Бургас, където е в критично съ

Веднага след това то е транспортирано по към шоковата зала на УМБАЛ-Бургас. Детето е в критично състояние. В момента лекарският екип прави всичко възможно, за да го стабилизира.

Към момента все още не е известно как точно се е стигнало до инцидента и каква е причината детето да се озове в такова състояние във водата. Обстоятелствата около случая тепърва ще се изясняват, съобщава Блиц.