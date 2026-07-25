Общество

Година след като загина дете откриха куп нарушения при морските парашути

Извънредни проверки на водни бази по Българското Черноморие, предлагащи услугата "парасейлинг"

Година след като загина дете откриха куп нарушения при морските парашути
25 юли 26 | 20:52
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Мая Петрова

Извънредни проверки на водни бази по Българското Черноморие, предлагащи услугата "парасейлинг", установиха редица несъответствия в използваното оборудване. Инспекциите са извършени от Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД "ГВА") и Изпълнителна агенция "Морска администрация" по разпореждане на Министерството на транспорта и съобщенията.

При проверките са открити проблеми с техническото състояние и документацията на съоръженията, използвани за водната атракция. Сред констатираните нарушения са закъсан колан на рейка, липсващи серийни номера и данни за производител, както и извършен неоторизиран ремонт на едно от съоръженията.

Инспекторите са установили и нередности при обезопасителните колани (сбруя) - част от тях са били с липсващи, заличени или трудно четими маркировки. При три от проверените парашути е установено, че няма необходимата съпътстваща документация.

На собствениците и операторите на водните бази са издадени конкретни предписания за отстраняване на установените нарушения. Те трябва да приведат техническото оборудване в съответствие с изискванията в срок до една седмица, а до 10 дни да представят пълния комплект документи за използваните парашути.

Контролните действия продължават, като в рамките на кампанията са планирани нови проверки на още пет обекта по Черноморието.

Засилените проверки идват след поредица от инциденти с водни атракции по Черноморието, сред които и тежката трагедия в Несебър през август 2025 г., когато 8-годишният Иван Делинов от Разлог падна заради скъсан колан и загина при парасейлинг в Несебър.

След инцидента бяха повдигнати въпроси за контрола върху безопасността на екстремните водни атракции, състоянието на използваното оборудване и отговорността на операторите. Проверките показаха необходимост от по-строги правила и по-ясни стандарти при предоставянето на подобни услуги.

В последващи проверки медии показаха и проблеми със състоянието на част от елементите на оборудването за парасейлинг, включително колани и крепежни елементи, което допълнително засили обществения дебат за безопасността на атракциона. Това доведе до законодателни промени, приети през януари тази година.

От Министерството на транспорта и съобщенията заявяват, че контролът върху водните атракции ще продължи до края на летния сезон. Паралелно с проверките ведомството подготвя и нова нормативна рамка за яхти, лодки и други плавателни съдове за спорт, туризъм и развлечения, както и за услуги като парасейлинг и "водна шейна", с цел въвеждане на по-строги изисквания за безопасност, пише dir.bg.

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Автор Мая Петрова
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