Година след като загина дете откриха куп нарушения при морските парашути

Извънредни проверки на водни бази по Българското Черноморие, предлагащи услугата "парасейлинг", установиха редица несъответствия в използваното оборудване. Инспекциите са извършени от Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД "ГВА") и Изпълнителна агенция "Морска администрация" по разпореждане на Министерството на транспорта и съобщенията.

При проверките са открити проблеми с техническото състояние и документацията на съоръженията, използвани за водната атракция. Сред констатираните нарушения са закъсан колан на рейка, липсващи серийни номера и данни за производител, както и извършен неоторизиран ремонт на едно от съоръженията.

Инспекторите са установили и нередности при обезопасителните колани (сбруя) - част от тях са били с липсващи, заличени или трудно четими маркировки. При три от проверените парашути е установено, че няма необходимата съпътстваща документация.

На собствениците и операторите на водните бази са издадени конкретни предписания за отстраняване на установените нарушения. Те трябва да приведат техническото оборудване в съответствие с изискванията в срок до една седмица, а до 10 дни да представят пълния комплект документи за използваните парашути.

Контролните действия продължават, като в рамките на кампанията са планирани нови проверки на още пет обекта по Черноморието.

Засилените проверки идват след поредица от инциденти с водни атракции по Черноморието, сред които и тежката трагедия в Несебър през август 2025 г., когато 8-годишният Иван Делинов от Разлог падна заради скъсан колан и загина при парасейлинг в Несебър.

След инцидента бяха повдигнати въпроси за контрола върху безопасността на екстремните водни атракции, състоянието на използваното оборудване и отговорността на операторите. Проверките показаха необходимост от по-строги правила и по-ясни стандарти при предоставянето на подобни услуги.

В последващи проверки медии показаха и проблеми със състоянието на част от елементите на оборудването за парасейлинг, включително колани и крепежни елементи, което допълнително засили обществения дебат за безопасността на атракциона. Това доведе до законодателни промени, приети през януари тази година.

От Министерството на транспорта и съобщенията заявяват, че контролът върху водните атракции ще продължи до края на летния сезон. Паралелно с проверките ведомството подготвя и нова нормативна рамка за яхти, лодки и други плавателни съдове за спорт, туризъм и развлечения, както и за услуги като парасейлинг и "водна шейна", с цел въвеждане на по-строги изисквания за безопасност, пише dir.bg.