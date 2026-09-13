Година след като загина дете откриха куп нарушения при морските парашути
Извънредни проверки на водни бази по Българското Черноморие, предлагащи услугата "парасейлинг"
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Извънредни проверки на водни бази по Българското Черноморие, предлагащи услугата "парасейлинг"
Реформа след трагедията - държавата влиза в играта
Капитанът на лодката е пуснат под парична гаранция
Парасейлингът у нас е бизнес без регулация, платен с детски живот
Лодката, теглила парашута, е проверена през юли
Майка и син по чудо се разминаха без сериозни наранявания, след като бяха отнесени с парашута
Броят по 60 лева за полет с парашут в Слънчев бряг