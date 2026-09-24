Сензация в Ню Йорк! Още една държава смени името си

„Кажете името ни.“ С този призив президентът на тихоокеанската държава Дейвид Адеанг се обърна към Общото събрание на ООН, за да обяви официално, че страната му възстановява историческото си име Наоеро (Naoero). Смяната на изписването и произношението е опит за скъсване с колониалното минало и връщане към автентичната идентичност на народа.

„В продължение на много години светът познаваше страната ни като Науру - така звучеше то за онези, на които им беше трудно да го произнесат. Но това никога не е било името, което нашият народ използва помежду си“, заяви Адеанг от трибуната на ООН.

Код, произношение и демоним

Малката островна нация с площ от едва 20 кв. км и население от близо 12 000 души обяви намерението си за промяна в началото на годината, а процесът завърши официално през август.

Промяната носи няколко конкретни корекции:

Международен код: Променя се от NRU на NRO.

Произношение: На международно ниво името вече се изговаря като „Нау-еро“ (вместо досегашното „Нау-ру“).

Жители: Гражданите на страната вече се наричат „дей-Наоеро“ вместо „науруанци“.

Президентът подчерта, че промяната не е просто ребрандиране, а утвърждаване на историческата истина след десетилетия под колониално управление от Великобритания, Нова Зеландия, Австралия и Германия до получаването на независимост през 1968 г.

„Не правим този избор, за да заличим миналото си, а защото го почитаме. Това име носи паметта за нашите предци, нашия език и нашата идентичност. Днес възстановяваме Наоеро“, заяви Адеанг.

Вълната от преименувания в световната история

Волята за отхвърляне на колониалните названия или заздравяване на националното самосъзнание не е нов феномен в международните отношения. През последния век редица държави предприеха подобни стъпки:

Есватини: Преименувана от Свазиленд през 2018 г.

Тюркие (Türkiye): През 2022 г. Анкара поиска от ООН да използва оригиналното изписване на английски, за да избегне объркването с думата за „пуйка“ (turkey).

Шри Ланка, Зимбабве, Бенин и Мянма: Предишно познати съответно като Цейлон, Родезия, Дахомей и Бирма.

Тайланд, Иран и Буркина Фасо: Историческите им имена Сиам, Персия и Горна Волта бяха заменени с цел етническо единство и суверенитет.

В края на речта си, след като очерта критичните предизвикателства пред сънародниците си - климатичните промени, покачването на морското равнище и икономическото оцеляване - президентът Адеанг завърши с три думи към световните лидери: „Кажете името ни.“