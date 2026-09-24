Европейска страна бори тежка криза, предлага високи заплати и ниски данъци

Високи възнаграждения, минимално данъчно бреме и 30 дни платена годишна почивка - звучи като идеален сценарий, но за една малка европейска държава това е реалност. Княжество Андора, сгушено в Пиренеите между Франция и Испания, се радва на силна икономика, но страда от все по-остър дефицит на кадри. За да запълни празнините на пазара на труда, страната все по-широко отваря вратите си за чуждестранни работници, предава порталът Linternaute, цитиран от N1.

С население от малко над 90 000 души, Андора се гордее с БВП на глава от населението около 39 000 евро. Финансовият статус на гражданите ѝ също е силен - средните брутни месечни доходи са около 3700 евро, а средната заплата бележи ръст от 7,7% на годишна база, достигайки 2760,46 евро (при среден праг от 2235,73 евро, повишен с 5,2%).

Разбира се, възнагражденията варират спрямо сектора. На върха е финансовата сфера със средни заплати от близо 5000 евро, докато в търговията, енергетиката, хотелиерството и селското стопанство сумите са по-ниски. В голяма част от тези сектори обаче гладът за кадри вече е критичен.

Въпреки че тази година правителството свали имиграционната квота до 800 общи разрешения за работа, се наложи спешно да отпусне допълнителни 250 визи за дефицитни професии. Търсят се най-вече здравни и образователни кадъри, болногледачи, домашни помощници и шофьори на автобуси.

Туризмът остава сред най-засегнатите браншове. За летния сезон бяха отпуснати 500 временни разрешения за работа в хотелиерството и ресторантьорството, с готовност за добавяне на още 250 след изчерпването им. Най-търсени са сервитьори, готвачи и хигиенисти. Поради удължаването на активния туристически сезон, държавата стартира и пилотна програма за внос на работници с 450 разрешителни за периода от декември до август.

Извън заплащането, Андора привлича и с отлични условия на труд:

Работно време: Стандартна 40-часова работна седмица.

Почивка: Гарантирани 30 дни платен годишен отпуск.

Социална защита: Пълно осигуряване за здраве, безработица и пенсия с лична вноска от едва 6,5%.

Данъчни облекчения: Нулев данък върху дохода до 24 000 евро годишно и максимална данъчна ставка от едва 10%.

Тъй като Андора не е член на Европейския съюз, гражданите на ЕС нямат автоматично право да работят там. Въпреки това, благодарение на двустранни споразумения, за гражданите на Франция, Испания и Португалия важат значително облекчени процедури, включително и за събиране на семейства.