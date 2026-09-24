Тръмп и Си решават ключови въпроси за световната икономика

Президентът на САЩ Доналд Тръмп посреща китайския лидер Си Цзинпин за една от най-важните геополитически срещи на годината. Това е вторият им разговор на върха през 2026 г. и първото посещение на Си във Вашингтон от повече от десетилетие. Двете най-големи икономики в света влизат в разговорите с ясна цел - да запазят стабилността в отношенията си, докато едновременно се конкурират за търговия, технологии, стратегически суровини и влияние. Белият дом официално определи визитата като държавно посещение, а Си заяви при пристигането си, че Китай и Съединените щати трябва да бъдат партньори, а не противници.

Стабилност след месеците на напрежение

Си пристигна във Вашингтон в сряда, а Доналд Тръмп го посрещна на военновъздушната база „Андрюс“. Китайският лидер е придружаван и от съпругата си Пън Лиюен, като посещението включва официална церемония в Белия дом и държавна вечеря. Според китайското външно министерство Тръмп е определил визитата като важен момент и е заявил, че очаква задълбочени разговори със Си.

Срещата идва четири месеца след разговорите им в Пекин през май. Тогава двамата лидери поставиха началото на нов опит за стабилизиране на отношенията между Вашингтон и Пекин. Сега залогът е този курс да бъде продължен и да се намерят работещи компромиси по някои от най-трудните въпроси между двете държави. Ройтерс определя търговията, Тайван, Иран и изкуствения интелект като основни теми на срещата.

Търговското примирие е първият голям тест

В центъра на разговорите е бъдещето на търговското примирие между двете държави. То сложи пауза на ескалацията, при която Вашингтон и Пекин си разменяха мита, надхвърлящи 100%, и създадоха сериозен риск за глобалните вериги за доставки.

Американският финансов министър Скот Бесънт съобщи след подготвителни разговори с китайския вицепремиер Хъ Лифън, че двете страни са постигнали договореност примирието да бъде удължено до 10 януари. Това дава още време за договаряне на по-широка търговска рамка и намалява непосредствения риск от нова тарифна ескалация.

Следващата стъпка може да бъде напредък по намаляването на част от митата и нетарифните ограничения. Американската страна очаква също повече китайски покупки на селскостопански продукти, като именно земеделието е една от областите, в които Тръмп би могъл да постигне конкретни икономически договорености.

Боинг и американското земеделие влизат на масата

Една от потенциално големите сделки е свързана с американски самолети. Китай вече е поел ангажимент за покупката на 200 самолета на Боинг, а Тръмп по-рано тази година допусна, че общият брой може да достигне 750.

Подобна сделка би имала значение не само за Боинг, но и за цялата американска авиационна индустрия и нейните доставчици. Засега обаче от компанията охлаждат очакванията, че по време на самата среща непременно ще бъде обявена нова огромна поръчка.

В земеделието също има конкретни числа. След срещата в Пекин Белият дом съобщи, че Китай се е ангажирал да купува американска селскостопанска продукция за поне 17 млрд. долара годишно през 2026, 2027 и 2028 г. Американски представители настояват и за по-широк достъп на говеждо месо и други продукти до китайския пазар.

Редкоземните елементи се превърнаха в стратегическа карта

Една от най-чувствителните теми за Вашингтон е китайският контрол върху редкоземните елементи и критичните минерали. Те са необходими за електроника, отбранителни системи, електромобили, батерии и огромна част от модерната индустрия.

Според данни, цитирани от Ройтерс, Китай контролира до 70% от световния добив на редкоземни елементи и над 85% от капацитета за тяхната преработка и производство. Това превърна достъпа до тези суровини в един от най-сериозните въпроси в икономическите отношения между двете сили.

Вашингтон иска Пекин да облекчи експортните ограничения, докато Китай настоява Съединените щати да не разширяват ограниченията върху достъпа на китайски компании до модерни американски технологии. Именно тук предстои едно от най-трудните договаряния.

Тайван остава червената линия

Нито една среща между американски и китайски лидер не може да заобиколи Тайван. Пекин разглежда острова като част от Китай и поставя въпроса сред най-чувствителните теми в отношенията със САЩ.

Според Ройтерс Си се очаква да настоява за ограничаване на американските оръжейни доставки за Тайван. Китай се позовава и на съвместното комюнике от 1982 г., докато Вашингтон от своя страна продължава да поддържа способността на Тайван за самоотбрана.

Преди срещата държавният секретар Марко Рубио разговаря с външните министри на Япония и Южна Корея и потвърди американските ангажименти към съюзниците в региона, както и значението на мира и стабилността в Тайванския проток.

Иран влиза в разговора между двете суперсили

Войната с Иран също е сред темите, които Тръмп и Си трябва да обсъдят. Китай е най-големият купувач на ирански петрол и поддържа значими икономически отношения с Техеран, което дава на Пекин влияние, което Вашингтон би искал да използва дипломатически.

Бесънт вече посочи, че финансовите връзки между Китай и Иран ще бъдат част от разговорите. Пекин от своя страна призовава за възстановяване на дипломатическите усилия и за деескалация в Близкия изток. Китайският външен министър Ван И заяви непосредствено преди визитата, че подкрепя връщането към преговори между Вашингтон и Техеран.

Нова тема - правила за изкуствения интелект

За първи път изкуственият интелект се очертава като самостоятелна стратегическа тема на среща на върха между САЩ и Китай. Двете държави са най-сериозните глобални конкуренти в разработването на ИИ, но едновременно с това споделят интерес да бъдат предотвратени инциденти, които могат да имат последици за националната сигурност.

Американски и китайски представители вече се договориха за формален диалог по безопасността на изкуствения интелект и за създаването на механизъм за спешна комуникация при сериозни инциденти. Следваща среща по темата трябва да се проведе в китайския град Шънджън в рамките на два месеца.

Обсъжда се механизъм, напомнящ на „горещата линия“ от времето на Студената война - канал, който да позволи на двете сили бързо да комуникират, ако опасно развитие в областта на изкуствения интелект застраши икономиката, обществото или сигурността.

Среща, която надхвърля отношенията САЩ - Китай

Залогът във Вашингтон е много по-голям от конкретна сделка за самолети, соя или мита. Решенията на Тръмп и Си могат да влияят върху световната търговия, технологичните вериги, цените на критичните суровини, сигурността в Азия и развитието на изкуствения интелект.

Си още при пристигането си даде знак как Пекин би искал да изглеждат отношенията. „Китай и Съединените щати трябва да бъдат партньори, а не противници“, заяви той и призова за отношения, в които сътрудничеството е основа, конкуренцията е контролирана, а различията остават управляеми.

Именно дали Доналд Тръмп и Си Цзинпин могат да превърнат тази формула в конкретни договорености ще бъде големият тест на срещата във Вашингтон.