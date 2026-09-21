Извънредно положение в американски щат. Чака се нещо невиждано

Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм обяви извънредно положение в понеделник, тъй като щатът се подготвя за това, което се очаква да бъде разрушително "Ел Ниньо".

Метеоролозите предупреждават, че идните месеци могат да донесат мощни бури в региона заради този климатичен феномен, съпроводени от по-високи от обичайните приливи, които могат да предизвикат наводнения по крайбрежието.

Нюсъм подчерта, че щатът трябва да изпревари проблемите, вместо да чака те да се случат, като целта е да се осигури подкрепа за общностите, инструменти за първите реагиращи и увереност за семействата.

Декларацията е процедурна и има за цел да улесни достъпа на държавните агенции до ресурси и предварително разполагане на материали за борба с наводненията, като пясъчни чували и помпи. Мерките също така подготвят Националната гвардия на Калифорния да подкрепи мисиите за реагиране при наводнения, издирване и спасяване, инженеринг и логистика, съобщава БТВ.

"Ел Ниньо" е фазата на затопляне на естествен цикъл в тропическия Тихи океан, известен като "Ел Ниньо" – Южно колебание (ENSO), и се появява на всеки две до седем години. Феноменът настъпва, когато пасатите отслабнат, позволявайки на топлата вода от западната част на Тихия океан да се плъзне обратно на изток и да излезе на повърхността. Тези по-топли температури предизвикват бури и облаци, което води до верижни ефекти в глобалната атмосфера. Промените в климата, причинени от човека, засилват въздействията на Ел Ниньо, като по-топлата атмосфера задържа повече влага и превръща дъждовете в по-екстремни.

Според Националното управление за океански и атмосферни изследвания (НОАА), това годишно "Ел Ниньо" има 69 процента шанс да стане най-силното в историята. Крайбрежието на Калифорния вече е било подложено на удари от бури, които са повредили или унищожили домове, а крайбрежната ерозия е принудила организаторите да отменят музикален фестивал в Санта Моника, в който трябваше да участват The Killers, Оливия Родриго и Джак Уайт.