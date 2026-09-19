Острието на Тръмп шамароса медийния елит. Американската журналистика е мъртва

Американската журналистика е мъртва. Тези тежки думи, изречени от един от най-приближените и лоялни съратници на Доналд Тръмп – Ричард Гренел, отекнаха като гръм в политическия и медиен елит в САЩ.

Специалният пратеник на американския лидер Доналд Тръмп заяви в социалната мрежа Х, че американците виждат медиите като бизнеси и затова медиите вече не са честни и безпристрастни.

Изказването му, освен лична атака, е директен изразител на философията на Белия дом към традиционните медии, които администрацията отдавна обвинява в пристрастност и водене на идеологически войни.

Гренел, който наскоро освободи поста на оперативен директор на Кенеди център, но остана един от най-приближените до Тръмп, е сред най-отявлените критици на либералните издания.

Той не спести критиките си и към държавно финансираните канали като „Гласът на Америка“, като заяви, че те са се превърнали в „реликва от миналото“, пълна с леви активисти, за която американският данъкоплатец няма нужда да плаща.

Кой е Ричард Гренел

Той е сочен за едно от най-влиятелните остриета на републиканската дипломация в сянка. Като бивш посланик в Германия и бивш директор на националното разузнаване, днес той заема ключовия пост на Специален президентски пратеник за специални мисии.

Неговата роля е да бъде там, където официалната дипломация изисква твърд, директен и неконвенционален подход, без да се съобразява с протокола на Държавния департамент.

Особено силно е влиянието на Гренел в нашия регион. Като специален пратеник за Балканите, той се превърна в основен изразител на американската политика в триъгълника Сърбия – Косово – Албания.

С мисиите си на Балканите Гренел ясно показва, че Вашингтон цели да обвърже региона директно с американската икономическа орбита, заобикаляйки бавните процедури на Брюксел.

Кога ще пренареди окончателно картите в Югоизточна Европа, предстои да видим, но едно е сигурно - гласът на Ричард Гренел ще продължи да диктува дневния ред на американската външна политика.