Росен Йорданов : Още много момченца са били готови жертви на Калушев

Добилият популярност криминален психолог Росен Йорданов даде интервю пред БЛИЦ,

След като преди няколко дни прокуратурата даде пресконференция и представи експертизата по случая Петрохан-Околчица.

На нея бяха изнесени скандални и смущаващи данни за живота, битието, дейността и смъртта на Ивайло Калушев, Ивайло Иванов-Ивей, Пламен Статев, Дечо Василев, Николай Златков и малкия Александър Макулев. Родителите реагираха яростно и заявиха, че всичко е лъжа и манипулация, че близките им са брутално избити.

Ето част от думите на г-н Йорданов, разкриващи още по-тежката истина за нещата.

"Всички хора в живота си имат проблеми. Някои са по-сериозни. Съдбата избира на едни да са по-малки, други да ги предизвика. Проблемите винаги ги има. Въпросът е как ги посрещаме.

Хора като Калушев много добре успяват да експлоатират, по един хищнически начин, слабостите в семействата и в характерите на тези хора. Това са родители, които са хванати в сюблимен момент от техния животи експлоатирайки техните слабости, уязвимости и проблеми постигат целите си. Не е въпрос само на наивност, тук и най-интелигентите хора могат да са наивни.

Родителите отричат. Това е единственото, което им е останало-да отричат. Отричането е най-нормалната човешка реакция, когато трябва да се сблъскаш със собствените си недостатъци. Отнася се и за част от обществото също. Това общество е било хранителна среда за такива хора.

По форумите ли да съдим, в които тролове и ботове пишат и отричат? Това не е представителна извадка. Когато си дистанциран емоционално от случая и си свързан емоционално с определени ценности и определена група хора, вярвал си, не можеш да се откажеш така изведнъж, защото някой е представил истината.

Защитната реакция на индивида се копира като определена реакция на обществена група хора. Защото те до този момент сляпо са вярвали в ценностите, в моралната стерилност, в нравствената висота на личността, с която са се идентифицирали.

Онези, които странно е, че реагират себезащитно, при положение, че в случая те не са пряко свързани като г-н Мирчев. Аз не съм казал, че този човек познала Ивайло Калушев. Аз само съм казал, че свидетел е виждал Ивайло Мирчев в списък с кандидати за народни представители от "Да, България". Това не го прави свързан с Ивайло Калушев, но той реагира като ощипан и започва с лични нападки, с квалификации.

Айде моля ви се, г-н Мирчев! Не може политик да си позволява да оценява моите професионални качества. Кариерата ми е на 30 години, той да ми дава оценки. Това е абсурдно, от къде накъде ще ме обижда на лична основа? От къде накъде ще ме наричат лъжец на пресконференцията. Да го докажат, това е клевета!

Имало е и такива, които са спасени от техните майки. Не мога да кажа колко са тези деца със сигурност, но поне още 7-8 са. От това, което чух по записите, са били потенциално готвени за жертви. Но майките са реагирали, семействата по някакъв начин са успели да отдръпнат децата от там, от това вредно влияние.

Това е най-трудното предизвикателство в кариерата ми, което съм имал, категорично!