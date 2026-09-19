Йотова разтърси с думи за "Петрохан": „Как допуснахме този паралелен свят?“

„Веднъж журналист, завинаги журналист.“ В тази максима вярват всички колеги, които познавам, заяви пред БНТ президентът на Република България Илияна Йотова. Тя беше специален гост в юбилейното 1000-но издание на „Денят започва с Георги Любенов“.

Йотова разказа и за началото на професионалния си път в БНТ.

„Аз съм започнала в новините. Там не можеш да скриеш нищо, там си на екран всяка вечер. Хората очакват от теб да чуят истината. Там няма запис, там си ти и нямаш право на грешки. Това учи да си много откровен с хората“, каза тя.

По думите ѝ този принцип е останал водещ и в останалата ѝ работа.

„БНТ е голяма школа за мен“, заяви Йотова.

"Няма как телевизията да бъде така, както е била преди 10 години, преди 20 години или 60 години. Но има нещо, което никога не се променя. Всъщност какво е телевизията - хващаш един момент от вечността, този момент минава през камерата и отива във вечността. Това е голямата магия на телевизията".

На въпроса каква е метафората на политическата кампания дотук държавният глава отговори: "Не се замислях върху това и не слагам определения. кампанията е такава, каквато е. Аз я посрещам, аз знаех, че ще се опитат да я водят по този начин. Но аз ще правя кампанията за президентските избори такава, каквато аз и моят екип сме решили".

„Няма да споря с лъжи“

Президентът коментира и предстоящата кампания за президентските избори.

Тя заяви, че е очаквала начинът, по който се води предизборната битка, да бъде именно такъв, но подчерта, че нейният екип ще следва собствен подход.

„Ще бъде позитивна, ще бъде разговор с хората по най-важните проблеми. Затова аз съм непрекъснато между тях. Всеки може да дойде, да се допре до мен, да пита“, каза Йотова.

Тя коментира и отправените през последните дни обвинения.

„Аз мога да споря с аргументи, с доводи, с факти, но не мога да споря с лъжи. Никога не съм го правила и няма да го правя“, заяви президентът.

И допълни: "А това, че някой е решил да води тази кална кампания затова, че е много лична, много брутална. Може би в нечии очи смазваща, нека да оставим този въпрос на специалисти, анализатори, на журналисти колеги да разсъждават защо това е така".

Разкритието за хората зад атаките

Йотова направи и конкретно твърдение за хората, които според нея стоят зад част от настоящата кампания срещу нея.

„Една част от екипа, който измисля тази кампания, преди много месеци дойде при мен, за да ми предложи същата кампания да правя за един от моите опоненти. Тогава той беше все още служебен министър-председател. Аз отказах“, разказа тя.

По думите ѝ начинът, по който е работила като президент, показва различен стил и подход.

„А защо толкова лично се води тази кампания? Сигурно има и политически аргументи, има и чисто човешки, лични аргументи, може би и защото съм жена – нека да оставим други да говорят“, каза още Йотова.

Какво каза за Гюров и Кандев

По отношение на кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров – Кандев Йотова коментира ролята си при назначенията в служебната власт.

„Аз не съм назначила г-н Кандев. До последно служебният кабинет го държа като временно изпълняващ тази длъжност, точно за да няма мой подпис. Но аз не се оттеглям от добрите думи, които съм казала“, заяви тя.

По думите ѝ при избора на служебен министър-председател част от политиците, които по-късно са издигнали Гюров за кандидат за президент, са били против той да заеме поста служебен премиер.

„Няма да разговарям повече по тази тема“, каза Йотова.

„Радев не се нуждае от трети мандат“

Президентът реагира и на твърденията, че евентуална нейна победа на президентските избори би дала възможност на Румен Радев да получи трети мандат на „Дондуков“ 2.

Йотова се разсмя на въпроса и заяви:

„Аз мисля, че Румен Радев в момента е министър-председател и много добре се справя и не му трябва трети мандат като президент.“

Според нея най-успешната черта на Радев като президент е, че има принципи и ги отстоява, независимо от цената.

За бюджета

Йотова разказа и за реакциите към решението ѝ да подпише временния бюджет.

По думите ѝ е получила критики от политически опоненти, но и поздравления от бизнеса, граждани, институции и общини.

За наследения бюджет тя заяви:

„Такава спекулация и такова замазване на истински стойности и цифри, и такава заблуда – ние лъжем сами себе си, оттук нататък не би трябвало да бъде допускана.“

Йотова цитира и думите на известен български режисьор, че „този масаж с бюджета повече не би трябвало да бъде допускан“.

Тя съобщи още, че е имало опити за натиск върху хора от нейния инициативен комитет.

Помилването на „петричкия Ескобар“

Сред най-острите теми в разговора беше и помилването на Огнян Атанасов, известен публично като „петричкия Ескобар“.

Йотова категорично заяви, че не поставя този случай и „Петрохан-Околчица“ под един знаменател.

„Аз никога няма да сложа знак за равенство между двете теми“, каза тя.

По думите ѝ при помилването е имало медицинска експертиза, спазена е процедурата и са били разгледани съответните документи.

„Зад помилването стои една много сериозна експертиза, стои спазването на закона до последната му буква, стоят лекарски заключения, денонощна работа на много институции, които са дали тези предписания“, заяви президентът.

Йотова обясни, че е поискала от Министерството на правосъдието комисия, която професионално да оцени твърденията за здравословното състояние на Атанасов.

„На база на тяхното заключение е взето решението“, каза тя.

„Не мога да се усъмня в нито едно от лекарските заключения. Коя съм аз да имам това право? Ние работим единствено с документите“, добави Йотова.

Тя посочи, че решението е взето въз основа на информацията и документите, с които институцията е разполагала през 2022 г.

По-рано през седмицата Йотова също заяви публично, че носи лична отговорност за действията и подписите си по случаите на помилване.

„Петрохан“: „Трябва да стигнем до края“

Йотова определи случая „Петрохан-Околчица“ като една от най-тежките обществени трагедии.

„Една от най-големите кървящи рани на нас като общество“, каза тя.

Според нея политическите спорове трябва да останат на заден план, когато става дума за подобна трагедия.

„Политиката се изтрива в момента, в който човек вижда, чете и разбира какво се е случило там“, заяви президентът.

Тя постави въпроси за това как в продължение на години институциите не са реагирали на случващото се.

„Как така толкова време никой не забелязваше какво се случва там? Защо определени политици излизат в снимките от там? Те не са ли видели?“, попита Йотова.

Аз говоря като човек и президент. Застреляни са две деца. Как сме допуснали този паралелен свят в нашето общество? Как сме допуснали тези деца да не ходят на училище? Как тези хора са се домогвали до тези деца? Спящото ни общество ли е това? Прикриване на истина ли е това? Ето дотук трябва а стигнем, до края. Трябва да видим дали подобни структура няма и на друго място. Трбява да изпием тази чаша, за да можем да се излекуваме".

Тя беше категорична, че тази болка трябва бъде изживяна като общество, "за да излезем по-силни".

"Не мога да приема политици, които казват, че действията на г-н Калушев са меко казано укорими. Как тълкувате тези думи?".

На финала на разговора президентът Илияна Йотова заяви, че "мирът в световен мащаб е възможен".