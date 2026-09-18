Велислава Петрова спешно извика посланика ни в ОАЕ, проверява мисията

Министърът на външните работи спешно извика посланика на Република България в Обединените арабски емирства Иван Йорданов. Това стана няколко часа, след като лично премиерът Румен Радев поиска отзоваването му.

Съгласно установения ред, ръководителите на дипломатически мисии се освобождават от длъжност с указ на президента на Република България по предложение на Министерския съвет. Министерството на външните работи ще предприеме съответните действия за внасяне на въпроса за разглеждане от МС.

Министърът на външните работи Велислава Петрова е разпоредила и проверка на дейността на Посолството на Република България в Обединените арабски емирства.

От ведомството не посочват причините за спешното извикване на посланика обратно в София и за разпоредената проверка.

Припомняме, че по-рано днес в сградата на Министерския съвет бе проведен брифинг, в който участваха премиерът Румен Радев, вътрешният министър Иван Демерджиев, главният секретар на МВР Любомир Николов и председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ Пламен Тончев. На него беше оповестена информация за сериозни нарушения при доставките на мантинели у нас, както и за схема, в която са участвали четири основни дружества, изградили своеобразен монопол и сключили договори, индексирани с над 150 милиона евро.

Според данни, изнесени от вътрешния министър Демерджиев, това се случвало чрез „дружество касичка, собственост на бащата на посланика ни в ОАЕ.

Очаквам министърът на външните работи да подготви отзоваването на посланика ни в Обединените арабски емирства по възможно най-бързия начин, заяви на брифинга Радев.