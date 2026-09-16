Валерия Велева напусна инициативния комитет на Йотова и Вълчев

Главният редактор на сайта "Епицентър.бг" Валерия Велева напусна инициативния комитет, който издигна кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент на България.

Обявявам, че напускам Инициативния комитет на Илияна Йотова-Кирил Вълчев. Не се отказвам от журналистическата си дейност, но няма да допусна публикации, за които отговарям, да влязат в политическа употреба в предстоящата президентска битка, която започна по най-калния начин, заяви Велева в своя позиция, публикувана в "Епицентър.бг".

"Принципно не приемам чувствителни данни да се развяват по медиите, но това би трябвало да се отнася както за наркобарони, така и за деца, принуждавани от сектанти-педофили с политически чадър, да правят секс с тях. За съжаление някои политици не се впечатляват от зверската картина на детското насилие, а от факта на неговото разкриване. Убедена съм, че за обществото е важно да разбере цялата ужасяваща истина за "Петрохан", дори с цената на журналистически жертви. И няма да спра да разкривам тази истина!, заяви още Валерия Велева.

Малко по-късно инициативният комитет на кандидат-президентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев разпространи прессъобщение до медиите, в което се заявява, че "категорично се разграничава от публичното изнасяне на лични данни, независимо от случаите, за които се отнася това".

"Във връзка с това намираме решението на Валерия Велева, чието име бе замесено, да се оттегли от Инициативния комитет за правилно.

Не бихме искали предизборната кампания да бъде принизявана и изместена от реалния дебат, който очакват българските граждани", заявяват от инициативния комитет.

По-рано днес съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов определи изтеклата в медиите експертиза по случая "Петрохан" като "свободен, жаргонен преразказ". Той разкритикува изтичането на личните данни на уязвими лица.

"Аз призовавам госпожа Йотова и господин Вълчев, които са журналисти, да се разграничат незабавно от госпожа Велева, да я извадят от инициативния комитет, защото такава безотговорност към пострадали лица е абсолютно недопустима не само от журналистическа гледна точка, но и от етична гледна точка", категоричен е Божанов.