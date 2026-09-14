Швеция на ръба: Опозицията поведе с три мандата, битката за властта продължава

Левоцентристката опозиция в Швеция увеличи преднината си и вече има три депутатски места повече от управляващия десен блок след парламентарните избори в страната, предаде Ройтерс.

При преброени бюлетини от 6195 от общо 6312 избирателни района опозицията, водена от бившия премиер Магдалена Андершон, получава 176 места в 349-местния еднокамарен парламент – Риксдагът.

Управляващият блок, начело с премиера Улф Кристершон, засега разполага със 173 мандата.

Предишните данни, базирани на преброяването в 4853 избирателни района, показваха още по-оспорвана надпревара – 175 места за левоцентристите срещу 174 за десния блок.

Победителят все още не е ясен

Преброяването продължава, а окончателните резултати се очакват най-рано в сряда. Заради изключително близките резултати победителят може да не стане ясен още няколко дни, докато бъдат преброени и бюлетините, подадени от шведи в чужбина.

Магдалена Андершон вече заяви готовност да състави следващото правителство, ако левоцентристката опозиция успее да запази преднината си.

Кристершон от своя страна посочи, че въпросът кой ще управлява Швеция след изборите все още остава открит.

Какво ще се промени?

Според Ройтерс изборите едва ли ще променят прозападния курс на Швеция и подкрепата на страната за Украйна.

Вотът обаче може да има сериозно значение за вътрешната политика, особено за бъдещето на строгите мерки на сегашното консервативно правителство за ограничаване на имиграцията.

Именно по този въпрос резултатът може да се окаже решаващ за посоката, в която ще поеме Швеция през следващия управленски мандат.