Режат администрацията с 10%! Съкращават 500 щата в държавни структури

Още две държавни администрации обявиха съкращения в изпълнение на правителствената повеля за 10% намаляване на разходите за персонал. В Главната инспекция по труда и Агенцията за обществени поръчки обаче съкращенията ще засегнат основно незаети щатни бройки и не се очакват сериозни сътресения в работата им.

Социалното министерство публикува за обществено обсъждане промени в устройствения правилник на Главната инспекция по труда. В нея ще бъдат закрити 50 щатни бройки, като общата численост на администрацията ще бъде намалена от 650 на 600 места.

Промяната ще бъде извършена чрез вътрешна реорганизация на специализираната администрация и съкращаване на трайно незаети длъжности.

Териториалните структури на ГИТ са сред ключовите звена в социалната сфера, тъй като контролират спазването на трудовото законодателство.

Режат още 5 щата

Промени в устройствения си правилник предлага и Агенцията за обществени поръчки. Там съкращението е с пет щатни бройки – от 102 на 97, или с 4,9%.

Премахва се длъжността финансов контрольор, като функциите му ще бъдат поети от служители на дирекция „Финанси, човешки ресурси и административна дейност“.

Мярката е мотивирана с необходимостта от намаляване на административните и разходите за персонал.

Екологията влиза в окото на бурята

По-сериозни са промените, подготвяни в Министерството на околната среда и водите, които могат да предизвикат недоволство и да поставят под въпрос ефективността на контрола върху опазването на околната среда.

Предвижда се разместване на функциите между басейновите дирекции и регионалните инспекции по околната среда и водите в областта на управлението на водите.

Най-съществената промяна обаче е рязкото намаляване на броя на регионалните инспекции. Вместо сегашните 15 териториални структури се предвижда инспекциите да бъдат обединени по районите за планиране, които са четири.

Именно служителите на РИОСВ извършват на място проверки в широк спектър от дейности. Затова остава въпросът дали подобно териториално обединение няма да затрудни контролната работа и да намали ефективността на проверките.

Здравеопазването реже 440 бройки

В края на седмицата бяха публикувани и промените в системата на здравеопазването.

В резултат на прехвърляния, обединения и други структурни промени числеността на персонала се намалява с 440 щатни бройки.

От Министерството на здравеопазването посочват, че основната част от оптимизацията е за сметка на незаети длъжности.

160 бройки се съкращават в администрации от системата на здравеопазването, а други 280 – в структури, които са второстепенни разпоредители с бюджет към здравното министерство.

От тях 200 щата са в центровете за спешна медицинска помощ, 50 – в националните центрове по проблемите на общественото здраве, а 30 – в центровете за трансфузионна хематология.

Най-тревожен е размерът на съкращенията именно в спешната помощ, тъй като центровете и без това изпитват сериозен недостиг на кадри.

Така докато в част от администрациите оптимизацията минава основно през незаети щатове, реформите в здравеопазването и екологията поставят много по-сериозни въпроси за това как ще продължат да работят ключови държавни структури.